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Дочь Кайли Дженнер госпитализировали: детали

Дочь Кайли Дженнер госпитализировали: детали
22:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь самой молодой миллиардерши в мире и звезди социальных сетей Кайли Дженнер была госпитализирована с сильной аллергической реакцией.

Об этом Дженнер сообщила своим поклонникам на странице в Instagram в Stories.

На опубликованном снимке 16-месячная Сторми, которая завернута в одеяло, спит с игрушкой. Кайли показала фотографию, когда возвращалась с дочкой из больницы домой. Деталей относительно приступа аллергической реакции девочки нет.

"У нее была аллергическая реакция, но сейчас она на 100% в порядке, и мы дома. Все остальное перестает иметь значение, когда случаются такие вещи. Пусть Господь благословит Бог всех мам с больными детьми. Любви вам и позитива", – отметила в подписи знаменитость.

В другом сообщении селебрити поблагодарила Бога за то, что с ее дочерью Сторми все хорошо и ничего плохого не случилось.

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"Я верю, что нужно давать то, что вы хотели бы получить. Если хочешь любви, дай любовь. Если хочешь успеха, желай удачи другим", – подписала фото Кайли Дженнер.

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Знаменитости, Звезды, Семейство Кардашян, Instagram звезд, Кайли Дженнер.
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