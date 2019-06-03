Скачать
Вторник, 04.06.2019
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы

Трогательные снимки: Виктория Бекхэм с семьей отдыхают в Майами

Трогательные снимки: Виктория Бекхэм с семьей отдыхают в Майами
23:55 Пн, 3 Июнь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Футболист Дэвид Бекхэм строит свой футбольный клуб "Интер Майами" в штате Флорида, куда прилетел вместе со своей семьей в полном составе.

Несмотря на слухи о разводе супругов, Бекхэмы показали трогательное фото, на котором снялись все вместе. Семейный снимок Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

We Miami Kisses

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

На фото Виктория позирует в стильном белом кружевном топе и брюках с разрезами из коллекции собственного бренда. Маленькая Харпер не отстает от матери и также одевается по-детски стильно и мило. На фото дочь Бекхэмов изображена в полосатом цветном платье с повязкой в тон на волосах.

В Instagram-Stories Виктория опубликовала не менее трогательное и романтичное селфи со своим мужем Дэвидом Бекхэмом.

Добавим, что ранее с Бэкхемами путешествовала еще и любимая девушка Бруклина Хана Кросс. Однако пока неизвестно, или девушка тоже отдыхает с парнем. Неделю назад пара отметилась громким скандалом: во французском отеле Martinez, где остановились влюбленные, прямо посреди ресторана разгорелась жаркая ссора. Темпераментные Хана и Бруклин не могли прийти к согласию и общались на повышенных тонах. После чего они перешли на оскорбления, которые перетекли в небольшую драку. Западные СМИ убеждают, что звездные родители Бруклина Бекхэма не в восторге от таких отношений их сына.

 Стильная штучка: Виктория Бекхэм прилетела в Париж с мужем

"Они выпили по несколько дринков и стали обижать друг друга. Оба еще юные, поэтому в этом возрасте все происходило на эмоциях. Хана бросилась на Бруклина с кулаками, и охрана отеля вынуждена была вмешаться в конфликт. С Дэвидом и Викторией связались и сообщили об инциденте", – рассказал инсайдер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бекхэм, Семья, Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Майами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Британские каникулы Трампа&quot;: чем занимался президент США 3 июня
Первый день визита Трампа в Великобританию
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь