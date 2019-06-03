Скачать
Понедельник, 03.06.2019
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы

В облегающем белом комбинезоне: стильный образ Ким Кардашян

В облегающем белом комбинезоне: стильный образ Ким Кардашян
23:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: На днях знаменитый рэпер Канье Уэст сделал приятный сюрприз для своей жены в честь 5-летия со дня свадьбы – привез ее на концерт популярной канадской певицы Селин Дион в Лас-Вегас.

Для выхода жена Канье Уэста подготовила эффектный комбинезон от Dolce & Gabbana. Новые снимки Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

Наряд светской львицы был украшен стразами и расшит блестящими камнями. Дополнили образ белые длинные перчатки и остроносые туфли в тон.

Интересно, что комбинезон является винтажным, а не из новой коллекции. Добавим, ранее Кардашян часто копировала культовые образы модели Наоми Кэмпбелл.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thank you Domenico! I hope North was a good assistant (swipe)

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Помогал Кардашян одеться на мероприятие сам Доменико Дольче – один из основателей Dolce & Gabbana. Помощницей итальянского модельера была старшая дочь Ким.

Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши

"Спасибо, Доменико! Надеюсь, Норт была хорошим помощником", – добавила в подписи Ким.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Кардашьян, Стиль, Образ, Звезда, Знаменитость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Британские каникулы Трампа&quot;: чем занимался президент США 3 июня
Первый день визита Трампа в Великобританию
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь