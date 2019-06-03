В облегающем белом комбинезоне: стильный образ Ким Кардашян

Для выхода жена Канье Уэста подготовила эффектный комбинезон от Dolce & Gabbana. Новые снимки Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.
Наряд светской львицы был украшен стразами и расшит блестящими камнями. Дополнили образ белые длинные перчатки и остроносые туфли в тон.
Интересно, что комбинезон является винтажным, а не из новой коллекции. Добавим, ранее Кардашян часто копировала культовые образы модели Наоми Кэмпбелл.
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Thank you Domenico! I hope North was a good assistant (swipe)
Помогал Кардашян одеться на мероприятие сам Доменико Дольче – один из основателей Dolce & Gabbana. Помощницей итальянского модельера была старшая дочь Ким.
"Спасибо, Доменико! Надеюсь, Норт была хорошим помощником", – добавила в подписи Ким.