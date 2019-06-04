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Белла Хадид показала идеальную фигуру в купальнике

Белла Хадид показала идеальную фигуру в купальнике
09:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На кадрах манекенщица вблизи засветила свою идеальную фигуру, представ перед камерой в купальнике.

Знаменитая модель Белла Хадид взбудоражила сеть новой серией пикантных фото. 

Пляжный наряд Белла Хадид примерила не для отдыха, а для очередной горячей съемки. Согласно заметке, знаменитый глянец Vogue пригласил ее стать главной героиней нового выпуска, на что звезда ответила согласием. Для сексуальной пляжной съемки Белла надела коричневое бикини, которое подчеркнуло ее потрясающую фигуру.

Автором серии фотографий была фэшн-фотограф Зои Гросман. На кадрах, опубликованных на Instagram-странице, Белла Хадид предстала в непривычном ракурсе, что добавило оригинальность ее пляжной фотосессии. Манекенщица примостилась на деревянной доске для серфинга, показав вблизи свою сексуальную фигуру. При этом тело Беллы покрыли специальным лосьоном, который придал коже соблазнительный блеск. 

 
 
 
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Me&Zo @zoeygrossman outtakes for @voguespain

Публикация от (@bellahadid)

Леся Никитюк засветила ножки в платье камуфляжного принта

Это уже пятый раз за год Белла Хадид сотрудничает с Vogue. На этот раз она украсила испанский выпуск журнала, продемонстрировав летнее настроение и образы. Горячие снимки уже получили большую популярность в сети.

Как сообщалось ранее, для выхода жена Канье Уэста подготовила эффектный комбинезон от Dolce & Gabbana. Новые снимки Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

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Знаменитости, Белла Хадид, Купальнки.
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