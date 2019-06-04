Оля Цибульская показала своего 4-летнего сына

Новости шоу бизнеса: На фото мама и сын балуются и выглядят очень счастливыми.

Певица и телеведущая Оля Цибульская опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Оля Цибульская тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Артистка четыре года не показывала публике своего сына Нестора. С тех пор малыш стал часто появляться в Instagram у звездной мамочки. А вот мужа Оля продолжает скрывать от общественности, говоря, что это его выбор — не быть публичной личностью. Недавно Оля отыскала свой украденный автомобиль и со слезами на глазах сообщила об этом своим подписчикам. После этого она на радостях показала поклонникам своих родителей и фаны отметили, что Оля очень похожа на маму.

На днях Цибульская опубликовала новый снимок в своем Instagram. На нем артистка запечатлена вместе со своим четырехлетним сыном Нестором, которого только этой весной решилась показать всей Украине.

"Буду завжди

Ти так і знай

Другом Твоїм

Наш рідний, ЗЯЙ

Вітаю всіх батьків з щастям. Чистим і безумовним. Наше щастя звуть Нестор, а ваше?!" — написала Цибульская.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Ваш Нестор , це мабуть ваша маленька копія. А мого синочка звуть Любомир", "Матусі всіх з цим світлим св’ятом. Діти це саме найпрекрасніше що може бути….. Любіть своїх янголят", "Діти то сенс життя".