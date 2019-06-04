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Оля Цибульская показала своего 4-летнего сына
Оля Цибульская показала своего 4-летнего сына

Оля Цибульская показала своего 4-летнего сына

Оля Цибульская показала своего 4-летнего сына
10:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото мама и сын балуются и выглядят очень счастливыми.

Певица и телеведущая Оля Цибульская опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Оля Цибульская тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Артистка четыре года не показывала публике своего сына Нестора. С тех пор малыш стал часто появляться в Instagram у звездной мамочки. А вот мужа Оля продолжает скрывать от общественности, говоря, что это его выбор — не быть публичной личностью. Недавно Оля отыскала свой украденный автомобиль и со слезами на глазах сообщила об этом своим подписчикам. После этого она на радостях показала поклонникам своих родителей и фаны отметили, что Оля очень похожа на маму.

На днях Цибульская опубликовала новый снимок в своем Instagram. На нем артистка запечатлена вместе со своим четырехлетним сыном Нестором, которого только этой весной решилась показать всей Украине. 

"Буду завжди

Ти так і знай

Другом Твоїм

Наш рідний, ЗЯЙ

Вітаю всіх батьків з щастям. Чистим і безумовним. Наше щастя звуть Нестор, а ваше?!" — написала Цибульская. 

Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Ваш Нестор , це мабуть ваша маленька копія. А мого синочка звуть Любомир", "Матусі всіх з цим світлим св’ятом. Діти це саме найпрекрасніше що може бути….. Любіть своїх янголят", "Діти то сенс життя".

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Знаменитости, Фото, Оля Цибульская, Сын Оли Цибульской.
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