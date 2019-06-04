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Haus of Gaga: американская певица открыла выставку своих экстравагантных нарядов

Haus of Gaga: американская певица открыла выставку своих экстравагантных нарядов
11:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Леди Гага решила не останавливаться на актерском поприще.

Американская певица и актриса Леди Гага как всегда впечатляет публику новой выходкой. На это раз она открывает свою собственную выставку нарядов, которые шокировали и удивляли публику на различных мероприятиях и концертах талантливой певицы.

"Haus of Gaga" - именно такое название носит выставка модных экземпляров Леди Гаги.

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33-летняя певица была неимоверно счастлива на открытии Haus of Gaga, которое расположено в одном из центров Лас-Вегаса.

 
 
 
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Before the show when you’re feeling yourself at your own new museum @denisetruscello

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Сорок необычных и ярких нарядов, среди них незабываемое платье из мяса, которое Леди Гага выбрала для выступления на MTV Video Music Awards в 2010 году, и большое количество аксессуаров было презентовано на одной из самых неординарных выставок города развлечений.

 
 
 
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After show... there is actual hair on this poster and I’m living for it. I love my little monsters so much. Over a decade and some things never change.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Уточним, что сейчас Леди Гага выбирает для своего образа более элегантные и сдержанные наряды, что только подчеркивает яркую внешность певицы.

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Леди Гага, Американская артистка, Выставка нарядов, Haus of Gaga.
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