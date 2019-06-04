Haus of Gaga: американская певица открыла выставку своих экстравагантных нарядов

Новости шоу бизнеса: Леди Гага решила не останавливаться на актерском поприще.

Американская певица и актриса Леди Гага как всегда впечатляет публику новой выходкой. На это раз она открывает свою собственную выставку нарядов, которые шокировали и удивляли публику на различных мероприятиях и концертах талантливой певицы.

"Haus of Gaga" - именно такое название носит выставка модных экземпляров Леди Гаги.

33-летняя певица была неимоверно счастлива на открытии Haus of Gaga, которое расположено в одном из центров Лас-Вегаса.

Сорок необычных и ярких нарядов, среди них незабываемое платье из мяса, которое Леди Гага выбрала для выступления на MTV Video Music Awards в 2010 году, и большое количество аксессуаров было презентовано на одной из самых неординарных выставок города развлечений.

Уточним, что сейчас Леди Гага выбирает для своего образа более элегантные и сдержанные наряды, что только подчеркивает яркую внешность певицы.