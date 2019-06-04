Стало известно, как шла подготовка к официальной встрече Дональда Трампа с представителями королевских особ

Первая встреча с королевой Великобритании и другими членами королевской семьи уже состоялась. Приглашенных первых лиц Америки встречали по всем канонам английского этикета. Событие не осталось незамеченным местными и зарубежными СМИ.
На официальной странице королевской семьи в Instagram появились снимки того, как проходила грандиозная подготовка к торжественному банкету. Напомним, что более 160 гостей удостоились приглашения на историческую встречу двух ключевых представителей США и Великобритании.
На фотографиях видны красивая сервировка, красные дорожки из бархата, а также очень много живых цветов, которые украшали каждый уголок Букингемского зала.
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A sneak peek of the State Banquet table in the Buckingham Palace Ballroom. The final finishing touches will be added shortly before The Queen welcomes the President of the United States @realdonaldtrump, the First Lady @flotus, members of the Royal Family and around 170 guests to celebrate the #USStateVisit. Swipe ⬅️ to see #behindthescenes photos of the Palace Attendants and Royal Florists transforming the Ballroom and setting the table earlier today.
Стоит уточнить, что на встречу не пришла Меган Маркл, которая не скрывает своего негативного отношения к действующему президенту США.
Напомним, что не так давно Дональд Трамп назвал жену принца Гарри Меган Маркл "противной" из-за того, что перед американскими выборами Маркл сказала в одном интервью о намерении уехать в Канаду, если президентом США станет Дональд Трамп. "Нет, я не знал об этом. Что я могу сказать? Не знал, что она такая противная", - сказал он тогда журналистам.
Уже перед своим отъездом в Англию Трамп начал оправдываться: "Я никогда не называл Меган Маркл "противной". Все это вымысел лживых медиа. Принесут ли CNN, nytimes и другие издания извинения? Сомневаюсь!".
Примечательно, что у СМИ есть аудиозапись, где четко слышно, как Трамп высказывает свое мнение о герцогине, однако он настаивает, что не произносил оскорбительного эпитета, который ему приписали таблоиды. Комментариев от самой Меган Маркл и королевской семьи не поступало.