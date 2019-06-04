Стало известно, как шла подготовка к официальной встрече Дональда Трампа с представителями королевских особ

Новости шоу бизнеса: Президент США и его жена Мелания Трамп посетили Букингемский дворец.

Первая встреча с королевой Великобритании и другими членами королевской семьи уже состоялась. Приглашенных первых лиц Америки встречали по всем канонам английского этикета. Событие не осталось незамеченным местными и зарубежными СМИ.

На официальной странице королевской семьи в Instagram появились снимки того, как проходила грандиозная подготовка к торжественному банкету. Напомним, что более 160 гостей удостоились приглашения на историческую встречу двух ключевых представителей США и Великобритании.

На фотографиях видны красивая сервировка, красные дорожки из бархата, а также очень много живых цветов, которые украшали каждый уголок Букингемского зала.

Стоит уточнить, что на встречу не пришла Меган Маркл, которая не скрывает своего негативного отношения к действующему президенту США.

Напомним, что не так давно Дональд Трамп назвал жену принца Гарри Меган Маркл "противной" из-за того, что перед американскими выборами Маркл сказала в одном интервью о намерении уехать в Канаду, если президентом США станет Дональд Трамп. "Нет, я не знал об этом. Что я могу сказать? Не знал, что она такая противная", - сказал он тогда журналистам.

Уже перед своим отъездом в Англию Трамп начал оправдываться: "Я никогда не называл Меган Маркл "противной". Все это вымысел лживых медиа. Принесут ли CNN, nytimes и другие издания извинения? Сомневаюсь!".

Примечательно, что у СМИ есть аудиозапись, где четко слышно, как Трамп высказывает свое мнение о герцогине, однако он настаивает, что не произносил оскорбительного эпитета, который ему приписали таблоиды. Комментариев от самой Меган Маркл и королевской семьи не поступало.