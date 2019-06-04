Полный список победителей премии CFDA Fashion Awards 2019

Новости шоу бизнеса: Престижная церемония награждения состоялась в Бруклинском музее в Нью-Йорке, США.

CFDA Fashion Awards — ежегодная премия, на которой, начиная с 1981 года, отмечают выдающийся вклад дизайнеров, медиа, знаменитостей в американскую моду. На церемонии вручают награды за лучший дизайн женской и мужской одежды, аксессуаров, определяют икону стиля, а также лучший модный медиа-ресурс года.

Лучшим дизайнером женской одежды в 2019 году стал Брэндон Максвелл, а мужской одежды – Рик Оуэнс. Лучшими дизайнерами аксессуаров стали сестры Олсен, а звание иконы стиля заслужила Дженнифер Лопес.

Список победителей CFDA Fashion Awards:

Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс;

Лучший дизайн женской одежды: Брэндон Максвелл;

Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мэри-Кейт Олсен (бренд The Row)

Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде (Bode)

Награда Swarovski за позитивные изменения в моде: Эйлин Фишер (Eileen Fisher)

Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки;

Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон (Alexander McQueen)

Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд;

Специальный приз модного совета: Barbie;

Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица.

Ежегодная премия Council of Fashion Designers of America (CFDA) 3 июня отметилась новыми победителями фэшн-награды.