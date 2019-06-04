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Висит на волоске: подробности о звездном браке Ирины Шейк и Брэдли Купера - инсайдер

Висит на волоске: подробности о звездном браке Ирины Шейк и Брэдли Купера - инсайдер
14:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Инсайдеры подчеркивают, что они не счастливы вместе и пытаются наладить отношения только ради 2-летней совместной дочери Леи.

Звездный брак популярной модели Ирины Шейк и знаменитого голливудского актера Брэдли Купера висит на волоске. Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске, – заявил инсайдер.

Впервые о недоразумении Ирины и Брэдли заговорили после выступления актера со своей коллегой Леди Гагой по фильму "Звезда родилась" на церемонии награждения Оскар-2019. Во время выступления между звездами возникла так называемая "химия", которую поклонники бурно обсуждают в социальных сетях. Несмотря на то, что на церемонии награждения вместе с Купером присутствовала Ирина Шейк, он откровенно флиртовал с Леди Гагой на сцене.

Впоследствии Ирина Шейк появилась на красной дорожке Met Gala 2019. Модель была без любимого, поэтому подогрела слухи об их расставании.

 
 
 
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#Met2019 @burberry @riccardotisci17 @ttmakarova @harryjoshhair @jacobrozenberg

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Вместе с тем, издание Page Six напомнило, что в Брэдли Купера и Ирины Шейк совершенно разные интересы. "Он не пьет и увлекается духовным развитием. Она любит светскую жизнь. На тусовках они не выглядят счастливыми, даже не разговаривают друг с другом", – говорится в источнике.

 
 
 
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What do you think about their red carpet look? #BradleyCooper #IrinaShayk #TheOscars

Публикация от Bradley Cooper (@bradleycooper__original)

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Однако знаменитости в течение четырех лет не комментируют слухи. Также супруги часто попадают в объективы уличных папарацци во время прогулок в полном семейном составе – с дочерью Леей.

Напоминаем, что свадьба украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова пройдет в Италии. Об этом журналу InStyle рассказал сам исполнитель. Правда с городом, по словам Топалова, они еще не определились.

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