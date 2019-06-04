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Игривая Надя Дорофеева в купальнике похвасталась упругими формами

Игривая Надя Дорофеева в купальнике похвасталась упругими формами
15:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 4 июня, Надя Дорофеева открыла пляжный сезон, опубликовав летнее фото в своем Instagram.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Певица Надя Дорофеева — настоящая икона стиля для современной молодежи из Украины. У нее почти четыре с половиной миллиона подписчиков в Instagram, свой магазин корейской одежды So DoDo, видеоблог и конечно же успешная музыкальная карьера в группе Время и Стекло. В свои 29 лет Надя продолжает одеваться и вести себя, как совсем юная девушка: непосредственно и искренне. Именно за это ее любят поклонники, а многие молоденькие девочки очень хотят быть на нее похожей.

На снимке певица запечатлена на яхте, которая расположилась в одном из водоемов столицы. На заднем фоне можно рассмотреть жилые дома, да и в целом место похоже на Левый берег Киева. Надя на фото запечатлена в терракотовом купальнике-бикини. 

 
 
 
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Киев. Лето. Съемка .

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников

"Киев. Лето. Съемка", — написала артистка.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Съемки клипа под новую песню? Очень жду", "Очень красивая девушка, радуешь нас съемками", "Даже не хватает слов чтобы описать твою невероятно красивую фигуру", "Я вижу опасность и это прекрасно", "А фигурка просто вау! Каждая девочка хочет себе такую фигуру как у тебя".

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Все по теме:

Жара, Лето, Отдых, Знаменитости, Надя Дорофеева, Артистка, Летние фото.
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