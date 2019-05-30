Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников

Новости шоу бизнеса: Многие подписчики в восторге от нового "лука" исполнительницы.

Популярная украинская певица, солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева произвела фурор стильным образом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она предстала в белой кофте оверсайз, колготах в сеточку и черно-красных чулках. Дополнила дерзкий образ Дорофеева стильной прозрачной сумкой и солнцезащитными очками.

Фото вызвало шквал позитивных отзывов: "Очень стильно", "Девушка с обложки", "Богиня", "Огонь", "Красоточка", "Крутая фотка", "Очень модная", "Как можно быть такой красивой?", "Глядя на эти фото, мировые модели стоят и нервно курят в сторонке".

Ранее, исполнительница восхитила фанатов горяченьким фото в очень коротких шортах. На праздновании дня рождения своего друга и коллеги по группе "Время и Стекло", Надя засветила шикарные ноги и глубокое декольте.