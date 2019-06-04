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Среда, 05.06.2019
Фотографии о том, что дружба в шоу-бизнесе таки существует (Фото)
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Фотографии о том, что дружба в шоу-бизнесе таки существует (Фото)

Все они знамениты, но из совершенно разных галактик. Люди, которые, казалось бы, не имеют совершенно ничего общего в направлениях шоу-бизнеса, в реальной жизни - лучшие друзья. Разные возрастные категории, творческие направления и амплуа не мешают им находить общие темы для разговоров и замечательно проводить время вместе.В шоу-бизнесе они вращаются в совершенно разных кругах, но в реальной жизни - лучшие друзья. Звездные товарищи удивляют поклонников, которые озадачиваются: на почве чего сложилось их тесное общение?
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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17:20 Вт, 4 Июнь 2019 Телеграф
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