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Ушел из жизни известный украинский журналист

Ушел из жизни известный украинский журналист
19:04 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Журналист и исследователь истории украинского телевидения Иван Мащенко умер в возрасте 80 лет.

В воскресенье, 2 июня, на 81-м году жизни скончался член Национальных союзов журналистов и кинематографистов Украины Иван Мащенко.

Об этом сообщила его родственница на странице в Facebook.

"Ушел из жизни Иван Гаврилович Мащенко… Вечная память!" – написала Елена Захидна.

О причине смерти знаменитого украинского журналиста не сообщается.

Иван Мащенко учился на факультете телевидения в Симферопольском университете, а начал карьеру в местных СМИ. На протяжении восьми лет занимал должность руководителя Запорожской областной студии телевидения, после чего начал работать в киевском Госкомитете по вопросам радиовещания и телевидения.

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За время успешной карьеры написал несколько книг, среди которых: Телевидение прямого эфира, Глобальное телевидение, Украинское телевидение: штрихи к портрету.

Иван Мащенко был награжден Национальной премией "Телетриумф" в номинации "За вклад в развитие украинского телевидения" в 2003 году.

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Смерть, Журналист, Ушел из жизни, Украинский журналист, Альманах-2019, Иван Мащенко.
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