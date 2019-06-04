Ушел из жизни известный украинский журналист

Новости шоу бизнеса: Журналист и исследователь истории украинского телевидения Иван Мащенко умер в возрасте 80 лет.

В воскресенье, 2 июня, на 81-м году жизни скончался член Национальных союзов журналистов и кинематографистов Украины Иван Мащенко.

Об этом сообщила его родственница на странице в Facebook.

"Ушел из жизни Иван Гаврилович Мащенко… Вечная память!" – написала Елена Захидна.

О причине смерти знаменитого украинского журналиста не сообщается.

Иван Мащенко учился на факультете телевидения в Симферопольском университете, а начал карьеру в местных СМИ. На протяжении восьми лет занимал должность руководителя Запорожской областной студии телевидения, после чего начал работать в киевском Госкомитете по вопросам радиовещания и телевидения.

За время успешной карьеры написал несколько книг, среди которых: Телевидение прямого эфира, Глобальное телевидение, Украинское телевидение: штрихи к портрету.

Иван Мащенко был награжден Национальной премией "Телетриумф" в номинации "За вклад в развитие украинского телевидения" в 2003 году.