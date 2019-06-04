MARUV посещает психотерапевта: что известно

Новости шоу бизнеса: Эпатажная певица MARUV стала гостьей шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

Артистка во время интервью со Славой Деминым призналась, что посещает психотерапевта.

По словам MARUV, ходит она к доктору вместе со своим мужем Александром Корсуном.

"Мы очень сознательные с ним люди, мы ходим к психотерапевту. Мы очень часто занимаемся самоанализом и я, вприниципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне", - подчеркнула Аня.

MARUV отметила, что если они с мужем не могут договориться о чем-то, тогда пара идет к психотерапевту. Таким образом, они решают свои семейные проблемы.