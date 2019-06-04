"Большая свадьба" в Киеве: на Певчем поле поженили 100 пар молодожен

Новости шоу бизнеса: В Киеве, 2 июня, состоялась самая масштабная свадебная церемония.

На протяжении весны в радио эфире собирали пары, которые собираются пожениться. Они заполняли анкеты на сайте, после чего их приглашали в Киев на "Большую свадьбу".

В этом году 100 пар одновременно связали себя узами брака на ежегодном мероприятии с большим концертом, организованном "Русским радио Украина".

Молодожен, съехавшихся на событие со всей Украины, расписывала певица Ирина Билык, а ведущими стали звезды телеканала М1 и "Русское радио Украина" Таня Ли и Андрей Черновол.

В концерте-гулянии, которое уже успело стать традиционным, выступили популярные украинские исполнители, такие как MELOVIN, группа "Время и Стекло", Олег Винник, ALEKSEEV, Александр Пономарев, TARABAROVA, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, НЕАНГЕЛЫ и многие другие.