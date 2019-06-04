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"Большая свадьба" в Киеве: на Певчем поле поженили 100 пар молодожен

"Большая свадьба" в Киеве: на Певчем поле поженили 100 пар молодожен
22:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В Киеве, 2 июня, состоялась самая масштабная свадебная церемония.

На протяжении весны в радио эфире собирали пары, которые собираются пожениться. Они заполняли анкеты на сайте, после чего их приглашали в Киев на "Большую свадьбу".

 В этом году 100 пар одновременно связали себя узами брака на ежегодном мероприятии с большим концертом, организованном "Русским радио Украина".  

Молодожен, съехавшихся на событие со всей Украины, расписывала певица Ирина Билык, а ведущими стали звезды телеканала М1 и "Русское радио Украина" Таня Ли и Андрей Черновол.

Хрупкая, но очень уверенная: Миша Романова снялась для мужского журнала 

В концерте-гулянии, которое уже успело стать традиционным, выступили популярные украинские исполнители, такие как MELOVIN, группа "Время и Стекло", Олег Винник, ALEKSEEV, Александр Пономарев, TARABAROVA, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, НЕАНГЕЛЫ и многие другие. 

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Все по теме:

Киев, Мероприятие, Большая свадьба, Русское радио, Таня Ли, Андрей Черновол, Певчее поле.
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