Анна Седокова опубликовала фото в шикарном черном блестящем платье

Новости шоу бизнеса: Вчера, 4 июня, Анна Седокова опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Анна Седокова опубликовала новые снимки в Instagram.

Украинская певица Анна Седокова сейчас живет и активно строит карьеру в России. Артистка часто публикует новые снимки в своем instagram, а они собирают множество отзывов от подписчиков. Преимущественно Анна делится пикантными фото в соблазнительных нарядах или публикует фрагменты своих новых песен и видеоклипов. Также нередко в ее профиле появляются и ее детки Алина и Гектор.

На фото она предстала перед зрителями в шикарном черном блестящем платье, босоножках на каблуке и с пышной укладкой. Одно не удается понять, зачем в таком роскошном наряде Анна Седокова решила присесть на грязные ступеньки местного ДК.

"Через несколько минут мы начинаем Конкурс Красоты Мисс Русское Радио 2019. И по традиции ведем его я и @olenin", — написала Седокова.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Фига се загарчик", "Кто там смел говорить что ты толстая, мечтаю такой быть", "Такая красотка на грязной лестнице, не комильфо…", "Че с ней? Была лет 7 назад, очаровашка, скромная, а это чо?", "Вы здесь не похожи на себя", "Загарчик уж очень сильный мне показалось".