Скачать
Среда, 05.06.2019
Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле
Кабмин обяжет "Нафтогаз" снизить цену на газ
Убийство мальчика под Киевом: Аваков не собирается уходить в отставку
Аваков не собирается уходить в отставку
Названо имя нового главного тренера Шахтера
Названо имя нового главного тренера Шахтера
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II

Анна Седокова опубликовала фото в шикарном черном блестящем платье

Анна Седокова опубликовала фото в шикарном черном блестящем платье
13:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 4 июня, Анна Седокова опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Анна Седокова опубликовала новые снимки в Instagram.

Украинская певица Анна Седокова сейчас живет и активно строит карьеру в России. Артистка часто публикует новые снимки в своем instagram, а они собирают множество отзывов от подписчиков. Преимущественно Анна делится пикантными фото в соблазнительных нарядах или публикует фрагменты своих новых песен и видеоклипов. Также нередко в ее профиле появляются и ее детки Алина и Гектор.

На фото она предстала перед зрителями в шикарном черном блестящем платье, босоножках на каблуке и с пышной укладкой. Одно не удается понять, зачем в таком роскошном наряде Анна Седокова решила присесть на грязные ступеньки местного ДК. 

Анна Седокова показала, как тренируется в зале

"Через несколько минут мы начинаем Конкурс Красоты Мисс Русское Радио 2019. И по традиции ведем его я и @olenin", — написала Седокова.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Фига се загарчик", "Кто там смел говорить что ты толстая, мечтаю такой быть", "Такая красотка на грязной лестнице, не комильфо…", "Че с ней? Была лет 7 назад, очаровашка, скромная, а это чо?", "Вы здесь не похожи на себя", "Загарчик уж очень сильный мне показалось".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Седокова, Стиль, Фото, Певица, Артистка, Конкурс Красоты Мисс Русское Радио 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
04 Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
05 Гороскоп на сегодня, 5 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский рассказал, есть ли у него должность для Саакашвили
У Зеленского пока нет госдолжности для Саакашвили
Итоги дня 4 июня: Первый зарубежный визит Зеленского, суд по делу об убийстве мальчика, протесты в городах Украины
Главные новости за 4 июня
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
&quot;Первый зарубежный визит&quot;: Первая леди Украины восхитила стильным образом
"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь