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Архивные снимки знаменитостей на их выпускном (Фото)
Помните себя на выпускном? Эти неловкие танцы, якобы модные наряды и прощальные снимки с одноклассниками, за которые уже вскоре становится стыдно. А хотелось бы вам узнать, как выглядели на своих выпускных голливудские актеры, актрисы, певцы и другие публичные личности, которые сейчас известны на весь мир? Если да, скорее смотрите фотографии ниже. Там вы найдете очень много интересного!
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