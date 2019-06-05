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Среда, 05.06.2019
Архивные снимки знаменитостей на их выпускном (Фото)
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Архивные снимки знаменитостей на их выпускном (Фото)

Помните себя на выпускном? Эти неловкие танцы, якобы модные наряды и прощальные снимки с одноклассниками, за которые уже вскоре становится стыдно. А хотелось бы вам узнать, как выглядели на своих выпускных голливудские актеры, актрисы, певцы и другие публичные личности, которые сейчас известны на весь мир? Если да, скорее смотрите фотографии ниже. Там вы найдете очень много интересного!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Знаменитости, Архив, Звезды, Выпускной, Архивные снимки.
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