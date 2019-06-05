Ирина Билык заинтриговала новым фото с Димой Коляденко

Новости шоу бизнеса: На днях звезда шокировала поклонников новым снимком с Димой Коляденко.

49-летняя Ирина Билык заинтриговала новым фото, на котором целуется с бывшим мужем Димой Коляденко.

Украинская певица Ирина Билык активно ведет свои странички в социальных сетях. Свой Instagram-профиль она наполняет снимками с концертов, фотографиями с сыном Табризом и мужем Асланом, также в ее профиле — кадры с различных фотосесий, анонсы клипов и песен, афиши концертов, стихи и многое другое.

В кадре запечатлены целующиеся Ирина Билык и Дима Коляденко, который приходится ей бывшим мужем. Парочка делает это на глазах у публики.

Свой поцелуй с Коляденко Билык прокомментировала весьма интригующе:

"Иногда даже перемены к чему-то особенному воспринимаются как нечто провокационное, но мы то с вами знаем: сначала противишься, а потом все случается".

Комментарии под фото взорвались сообщениями от поклонников пары.

"Сошлись с Коляденко?))))", "Все перемены только к лучшему!!!! ИРИНА Вы очаровательные!!!!", "Перемены это классно! Главное на старые грабли не наступать …….", "Ирина, а как же муж", "Ирочка, Дима Вас так любит, дайте ему ещё один шанс", — пишут в Сети.