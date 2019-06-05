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Среда, 05.06.2019
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Купание с дельфинами обернулось скандалом: что ответила Леся Никитюк представителям UAnimals
Купание с дельфинами обернулось скандалом: что ответила Леся Никитюк представителям UAnimals

Купание с дельфинами обернулось скандалом: что ответила Леся Никитюк представителям UAnimals

Купание с дельфинами обернулось скандалом: что ответила Леся Никитюк представителям UAnimals
18:24 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Леся Никитюк отправилась в Одессу, а на официальной странице в Instagram опубликовала видео того, как купалась с дельфинами.

Эту публикацию заметили представители UAnimals - украинской зоозащитной инициативы. Они призвали Никитюк пересмотреть отношение к подобным развлечениям.

Представители UAnimals отметили, что во время отлова и транспортировки дельфинов, большая их часть погибает, а в дельфинариях используют хлор и другие химикаты, от которых животные слепнут и получают целый ряд заболеваний. Кстати, дельфины могут передавать общие с людьми заболевания во время совместного плавания. Также в UAnimals рассказали, что в естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для них является ужасно тесной консервной банкой.

Что ответила Леся Никитюк:

 
 
 
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«Дельфины и Русалка»Краще любого психолога#лесяникитюк #travel #дельфинИРусалка #одеса

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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"Фото посвящается организации по защите, которая зачмырила меня за купание с черноморскими дельфинами!!! Смотрите, какие еще есть факты про Лесю Никитюк!! Фото с тайским тигром, каталась верхом на азиатском слоне, еще он делал мне массаж!!! Также в моей коллекции фото с австралийским кенгуру и коброй, которую я потом ела!!! Жду от вас как минимум 5 позорных постов в мою честь!!!".

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Все по теме:

Защита животных, Леся Никитюк, Украинская ведущая, Скандал с дельфинами, UAnimals.
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