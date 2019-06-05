"Ты употребляешь кокаин?": британская актриса выложила переписку со своей дочерью

Новости шоу бизнеса: Кейт Бекинсейл умеет удивлять не только откровенными фото, неприличными подарками и пристрастием к костюмам лошадей.

Несколько часов назад актриса поделилась с подписчиками перепиской с дочерью, где она пыталась выяснить, употребляет ли Лили запрещенные вещества. А все потому, что звезде приснился тревожный сон.

Актриса начала диалог с Лили Мо Шин с обескураживающего вопроса: "Ты употребляешь много кокаина?!". Ее дочь явно была сбита с толку, но ответила: "Я вообще его не употребляю. А что происходит? Эй? Ты не можешь просто задать мне такой вопрос и замолчать!". Тогда Кейт объяснила Лили, что ей приснился сон, где та баловалась наркотиками, и звезда проснулась очень злой. Под снимком Бекинсейл объяснила подписчикам, что должна была проверить, поскольку сон мог оказаться вещим. Специфический юмор матери не пришелся Лили по вкусу, и она назвала Кейт сумасшедшей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Worth checking in case had suddenly become soothsayer in sleep Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 4 Июн 2019 в 3:40 PDT

В комментариях к посту нашлось немало шутников, один из которых написал: "А мне приснилось, что я был в цирке, полном карликов на лошадях, и всем этим заправляла Кайли Миноуг. Я проснулся разочарованным, но не стал проверять, было ли такое на самом деле". А вот телеведущая Челси Хэндлер отметила, что в жизни каждой матери должен быть подобный разговор с детьми.