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Пламя не утихает: Дональд Трамп высказался о герцогине Сассекской

Пламя не утихает: Дональд Трамп высказался о герцогине Сассекской
20:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл до замужества с представителем королевской семьи высказывалась о Дональде Трампе как о "женоненавистнике" и человеке, который сеет раздор.

В 2016 году Маркл, которая была поклонницей Хиллари Клинтон заявила, что эмигрирует в Канаду, если Трамп выиграет президентские выборы. Поэтому герцогиня Сассекская не пришла на встречу Трампов и королевской семьи.

Свое отношение к герцогине Сассекской Дональд Трамп прокомментировал в программе Good Morning Britain, где президент США дал интервью ведущему Пирсу Моргану.

Дональд Трамп перед началом британского турне заявил, что не знал о негативном отношении Меган к нему и назвал ее "противной".

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Зато в новом интервью Good Morning Britain президент США заявил, что эти слова неправильно восприняли. "Расшифровка моего интервью является полной противоположностью того, что говорят СМИ", - сказал он.

Вместе с этим Дональд Трамп назвал Маркл милой.

"Она плохо ко мне относилась. И это нормально. Но для меня было не нормально относиться плохо к ней. Она делает отличную работу, надеюсь, ей нравится ее жизнь. Думаю, что она очень милая", - подчеркнул Трамп.

Стало известно, как шла подготовка к официальной встрече Дональда Трампа с представителями королевских особ

Также президент США прокомментировал слухи о том, что принц Гарри якобы избегал его на приеме в Букингемском дворце в прошлый понедельник.

"Все было наоборот. Он провел много времени, разговаривая с Иванкой и членами моей семьи. Он был очень милым. Лучше и быть не могло. Считаю, что он замечательный", - заявил Трамп.

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Великобритания, Интервью, Дональд Трамп, Меган Маркл, Good Morning Britain.
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