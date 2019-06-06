Ольга Фреймут раскрыла свои правила стиля

Знаменитая украинская телеведущая и автор книги "Этикет" Оля Фреймут рассказала поклонникам правила собственного стиля. На заметку всем модницам, к каждому совету звездной мамочки стоит прислушаться.
Оля Фреймут часто делится с фанатами своими предпочтениями относительно книг, правил этикета или советами по воспитанию детей.
Первый пункт возглавила рекомендация выбирать одежду согласно прогнозу погоды, а также, чтобы она отвечала случаю. Также Оля Фреймут посоветовала делать ставки на однотонные платья. По ее словам, монохромность является "хорошим фоном Вашему личику".
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Мої правила стилю: Одяг має відповідати погоді і нагоді. Однотонність є гарним тлом Вашому личку. Ніякого епатажу. За фріковим виглядом завжди ховається бажання хоч якось привернути до себе увагу. І нерозрадна самотність . Одяг має бути за розміром. Надто тісне та куце вбрання виглядає вульгарно. Велике - неохайно Обираю одяг з натуральних тканин. Стильним є вбрання без терміну дії . Плаття ношу по 10 років. Вважаю безвідповідальним купувати сукенки кожного сезону. На фото костюм від @maxmara_ukraine Вам подобається ? #MaxMara_Kiev #InvogueFashionGroup
Никакого эпатажа. За фриковым видом всегда скрывается желание хоть как-то привлечь к себе внимание. И безутешное одиночество, – продолжила рассказывать свои правила стиля Оля Фреймут.
Вопреки сегодняшним трендам Оля Фреймут рекомендует подбирать одежду в соответствии со своим размером. Автор книги об этикете уверяет, что "слишком тесный и короткий наряд выглядит вульгарно, а большой – неряшливо". Следующее место в перечне ее рекомендаций заняла одежда из натуральных тканей, а также Оля откровенно призналась, что носит свои платья по 10 лет, так как считает безответственным покупать платье в каждом сезоне.
Стильным является наряд без срока действия, – заверила Оля Фреймут.