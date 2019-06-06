Ольга Фреймут раскрыла свои правила стиля

Новости шоу бизнеса: Новый пост на личной странице в Instagram знаменитая телеведущая посвятила советам относительно собственного стиля.

Знаменитая украинская телеведущая и автор книги "Этикет" Оля Фреймут рассказала поклонникам правила собственного стиля. На заметку всем модницам, к каждому совету звездной мамочки стоит прислушаться.

Оля Фреймут часто делится с фанатами своими предпочтениями относительно книг, правил этикета или советами по воспитанию детей.

Первый пункт возглавила рекомендация выбирать одежду согласно прогнозу погоды, а также, чтобы она отвечала случаю. Также Оля Фреймут посоветовала делать ставки на однотонные платья. По ее словам, монохромность является "хорошим фоном Вашему личику".

Никакого эпатажа. За фриковым видом всегда скрывается желание хоть как-то привлечь к себе внимание. И безутешное одиночество, – продолжила рассказывать свои правила стиля Оля Фреймут.

Вопреки сегодняшним трендам Оля Фреймут рекомендует подбирать одежду в соответствии со своим размером. Автор книги об этикете уверяет, что "слишком тесный и короткий наряд выглядит вульгарно, а большой – неряшливо". Следующее место в перечне ее рекомендаций заняла одежда из натуральных тканей, а также Оля откровенно призналась, что носит свои платья по 10 лет, так как считает безответственным покупать платье в каждом сезоне.

Стильным является наряд без срока действия, – заверила Оля Фреймут.