Дженнифер Лоуренс рассказала о своем женихе

Новости шоу бизнеса: Новость о помолвке звездной пары появилась в феврале этого года, когда на безымянном пальце Дженнифер заметили кольцо с крупным бриллиантом.

На этой неделе в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Люди Икс: Темный Феникс", где собрался весь актерский состав ленты. Дженнифер Лоуренс вышла на красную ковровую дорожку в элегантном платье от Dior, позировала фотографам и общалась с журналистами. В разговоре с одним из них она впервые рассказала о женихе.

Представитель Entertainment Tonight Нишель Тернер побеседовала с Дженнифер Лоуренс во время премьеры "Темного Феникса" и обратила внимание на то, что звезда снова появилась на красной дорожке одна. Хотя не так давно она обручилась с галеристом Куком Марони. Журналистка расспросила актрису об ее новом статусе и поинтересовалась, почему же Марони тот самый.

"Просто он лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни! Что до помолвки, это решение далось мне очень, очень легко", — ответила звезда.

Представители звезды подтвердили ее статус невесты, но актриса продолжала игнорировать вопросы об ее отношениях с Марони. Напомним, влюбленные познакомились прошлым летом через общую знакомую, и вскоре после первой встречи папарацци застали их на свидании в Нью-Йорке.