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Супруга MONATIK’а посвятила мужу трогательный пост

Супруга MONATIK’а посвятила мужу трогательный пост
12:59 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина поблагодарила музыканта за шоу LOVE IT ритм, которое отгремело на днях в Киеве, и призналась ему в нежных чувствах.

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), публично призналась мужу в любви.

Трогательный пост появился на ее странице в Instagram. 

"Благодарю тебя и люблю MONATIK", - написала она и приложила к посту несколько кадров с выступления. 

 
 
 
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Благодарю тебя и люблю @monatik_official Режиссер шоу: Стульников Денис @denis_stulnikov Музыка: MonatikChilibiSound (Монатик Дмитрий, Чилиби Антон, Еременко Сергей) Организаторы шоу: Virus Music Билетный оператор: Concert.ua MONATIK CORPORATION Место проведения: Команда НСК «Олимпийский» Хореография: Денис Стульников Константин Гордиенко Project Maneger: Анатолий Моджар @anatoliy_modzhar Помощники режиссера: @ketyhouse @juliazahilko Благодарны за помощь: @edhamandii Захилько Юлия Домотенко Екатерина Фотографы: Максимов Андрей, Харламов Андрей, Закревская Оля ⠀ В финальном блоке сияли невероятно ярко благодаря @frolovheart @ivfrolov @_anna_lu_ Конечно же, хочу сказать спасибо нашим музыкантам @nikolairakov @zippy3131zip @sophistsonoforist И невероятной команде духового оркестра: @nastia_gudz, @dennisadutrumpet ⠀ Великолепным вокалисткам @basilaya_n @lidaleeofficial ⠀ Свет на высшем уровне @dmitryigolkin Звук @andrew_kapitanets @mykola.basyuk Артисты: Надя Дорофеева, Алена Алена, Лида Ли, Нино Басилая Выпускающий режиссер и его команда: Сергей Неклева, Сапрыкина Алена, Тущенко Анатолий, Каменева Алена, Тущенко Николай, Лымарь Олег, Анна Ковалевская, Анастасия Еременко, Валентин Кусяк, Артисты: Есипова Анастасия Моисеева Марина Кравченко Александра Кравченко Лиза Ларионова Таня Лаговская Алина Демянец Дима Присташ Дима Осипенко Дима Дмитриенко Женя Никита Левощенко Козенко Александр

Публикация от IrinaDemicheva (@irinademicheva)

MONATIK впервые рассекретил имена детей, выбрав для этого оригинальный способ

Ирина Демичева и Дмитрий Монатик воспитывают двоих сыновей. Супруги не выставляют свою личную жизнь напоказ и не показывают лица деток общественности. До недавнего времени никто не знал и их имен. Рассекретить их MONATIK решил в особой форме - певец назвал их в одном из треков своего нового альбома LOVE It Ритм. И, похоже, что сыновей певца зовут Даниил и Платон.

Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта MONATIK.

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Монатик, Знаменательные, Ирина Демичева, жена Монатика.
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