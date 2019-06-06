Супруга MONATIK’а посвятила мужу трогательный пост

Новости шоу бизнеса: Ирина поблагодарила музыканта за шоу LOVE IT ритм, которое отгремело на днях в Киеве, и призналась ему в нежных чувствах.

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), публично призналась мужу в любви.

Трогательный пост появился на ее странице в Instagram.

"Благодарю тебя и люблю MONATIK", - написала она и приложила к посту несколько кадров с выступления.

Ирина Демичева и Дмитрий Монатик воспитывают двоих сыновей. Супруги не выставляют свою личную жизнь напоказ и не показывают лица деток общественности. До недавнего времени никто не знал и их имен. Рассекретить их MONATIK решил в особой форме - певец назвал их в одном из треков своего нового альбома LOVE It Ритм. И, похоже, что сыновей певца зовут Даниил и Платон.

Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта MONATIK.