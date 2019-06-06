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Четверг, 06.06.2019
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Певица Джамала призналась, какую носит одежду

Певица Джамала призналась, какую носит одежду
15:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 6 июня, Джамала опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Джамала рассказала, какие бренды ее любимые.

Певица Джамала — настоящая любимица украинской публики. После победы на Евровидении 2016 она постоянно находится в центре общественного внимания, а после рождения сына Эмира-Рахмана ее как будто бы стали любить еще больше. Джамала редко делится снимками с семьей в своем Instagram, но недавно привела своего годовалого сына на съемки шоу Голос. Діти, которые проходили весной этого года.

На фото артистка запечатлена в стильном образе, состоящем из алой блузки и синих брюк. На шее у певицы — множество цепочек с подвесками, а яркий макияж отлично дополняет образ. В подписи к фото Джамала поделилась своими предпочтениями в выборе одежды. 

 
 
 
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Чим я керуюсь при виборі свого образу? Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. Мені подобається те що вони роблять, як розвиваються. І коли закордоном мене запитують хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер. #jamala #music #style #fashion #ukraine

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала рассказала о буллинге в школьные годы

"Чим я керуюсь при виборі свого образу?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. ⠀⠀⠀

Мені подобається те що вони роблять, як розвиваються. І коли закордоном мене запитують хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер", — призналась певица.

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Одежда, Знаменитости, Стиль, Джамала, Певица Джамала, Стиль Джамалы.
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