Певица Джамала призналась, какую носит одежду

Украинская певица Джамала рассказала, какие бренды ее любимые.
Певица Джамала — настоящая любимица украинской публики. После победы на Евровидении 2016 она постоянно находится в центре общественного внимания, а после рождения сына Эмира-Рахмана ее как будто бы стали любить еще больше. Джамала редко делится снимками с семьей в своем Instagram, но недавно привела своего годовалого сына на съемки шоу Голос. Діти, которые проходили весной этого года.
На фото артистка запечатлена в стильном образе, состоящем из алой блузки и синих брюк. На шее у певицы — множество цепочек с подвесками, а яркий макияж отлично дополняет образ. В подписи к фото Джамала поделилась своими предпочтениями в выборе одежды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Чим я керуюсь при виборі свого образу? Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. Мені подобається те що вони роблять, як розвиваються. І коли закордоном мене запитують хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер. #jamala #music #style #fashion #ukraine
"Чим я керуюсь при виборі свого образу?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. ⠀⠀⠀
Мені подобається те що вони роблять, як розвиваються. І коли закордоном мене запитують хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер", — призналась певица.