Дочь Ольги Сумской показала сексапильные фото с отдыха

Новости шоу бизнеса: Старшая девушка, которой в этом году исполнится 29 лет, так сильно похожа на маму, что некоторые поклонники даже путают ее с Сумской.

Ольга Сумская — мать двоих дочерей, старшая из которых Тоня, очень сильно похожа на звездную родительницу.

Украинская актриса Ольга Сумская — счастливая мама двоих прекрасных дочерей. Артистка — прекрасный пример того, как можно быть и народной любимицей на сцене театра, и отличной мамой, и свежей красоткой в своих 52 года. В браке с Виталием Борисюком у Сумской родилась дочь Анна, а также от первого брака она воспитывает Тоню.

Кстати, Тоня также как и звездная мама — актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Погодка чудесная Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 5 Июн 2019 в 8:37 PDT

Вчера, 5 июня, Тоня Паперная опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена в одном купальнике на морском курорте в Украине. По всей видимости, девушка, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса отправилась в Одессу.

"Погодка чудесная", — написала Тоня под фото.

Подписчики девушки принялись обсуждать новый снимок: "Девушка Sports Illustrated Swimsuit", "Вау", "Одета по ней!".