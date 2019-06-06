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Дочь Ольги Сумской показала сексапильные фото с отдыха

Дочь Ольги Сумской показала сексапильные фото с отдыха
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Старшая девушка, которой в этом году исполнится 29 лет, так сильно похожа на маму, что некоторые поклонники даже путают ее с Сумской.

Ольга Сумская — мать двоих дочерей, старшая из которых Тоня, очень сильно похожа на звездную родительницу.

Украинская актриса Ольга Сумская — счастливая мама двоих прекрасных дочерей. Артистка — прекрасный пример того, как можно быть и народной любимицей на сцене театра, и отличной мамой, и свежей красоткой в своих 52 года. В браке с Виталием Борисюком у Сумской родилась дочь Анна, а также от первого брака она воспитывает Тоню.

Кстати, Тоня также как и звездная мама — актриса. 

 
 
 
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Погодка чудесная

Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Вчера, 5 июня, Тоня Паперная опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена в одном купальнике на морском курорте в Украине. По всей видимости, девушка, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса отправилась в Одессу. 

"Копия мамы": Ольга Сумская показала старшую дочь

"Погодка чудесная", — написала Тоня под фото.

Подписчики девушки принялись обсуждать новый снимок: "Девушка Sports Illustrated Swimsuit", "Вау", "Одета по ней!".

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Отдых, Знаменитости, Купальник, Ольга Сумская, Дочь Ольги Сумской.
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