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Неожиданный факт: Ким Кардашян оказалась родственницей короля Шотландии

Неожиданный факт: Ким Кардашян оказалась родственницей короля Шотландии
22:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Как оказалось, не только ее актерская деятельность и бьюти-бизнес обеспечивают высокий статус Ким Кардашян. Она – прямой потомок первого шотландского короля.

38-летняя американская звезда известна своей ролью в реалити-шоу "Семейство Кардашян", а также своими бьюти-бизнесами, которые приносят миллионный доход. Однако, не только это обеспечивает высокий статус Ким Кардашян.

Исследования издания Daily Record относительно родственных связей и шотландских корней Ким Кардашян оказались не напрасными. Как отмечается в источнике, 38-летняя знаменитость является дальней родственницей первого шотландского короля, а также известного бойца Конора МакГрегора.

Ким и все ее сестры являются прямыми потомками национального героя Роба МакГрегора, который во времена жизни был известен как Роб Рой.Также это родство делает ее родственницей первого шотландского короля Кеннета I, правившего страной в 843-858 годах.

 
 
 
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Thank you Domenico! I hope North was a good assistant (swipe)

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Журналист местного издания обнаружил их связь благодаря дочери Кортни Кардашян Пенелопы, второе имя которой Скотленд.

"Я был уверен, что у них должны быть родственники в Шотландии. Но я не подозревал, что их генеалогическое древо уходит корнями так далеко в историю нашей страны. В принципе, Ким могла бы претендовать на трон" , – признался журналист.

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