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Четверг, 06.06.2019
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"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского
"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского

"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского

"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского
18:09 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: pixabay.com

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Совсем скоро студия "Квартал 95" впервые даст концерт в обновленном составе. Конечно, фанатам коллектива будет тяжело смириться с мыслью, что больше они не услышат хриплый голос Владимира Зеленского, когда тот будет пародировать политиков. Однако интересно, будут ли шутить экс-коллеги теперь и над политикой новоизбранного президента?

Как бы там ни было, коллектив не расслабляется. Кроме того, в нем пополнение. К команде присоединился Владимир Мартынец - звезда "Лиги Смеха", капитан команды "Стадион "Диброва". "В коллектив меня позвал Владимир Александрович, пригласив на разговор в свой кабинет. Узнав, что я не поехал на фестиваль "Лиги смех" в Одессе, он предложил мне попробовать себя сначала в роли автора. Уже потом я вошел в основной актерский состав. Конечно, я был в шоке. Ведь с детства смотрю этот проект, и работать с такими легендами юмора нашей страны для меня большая честь. Сейчас атмосфера в коллективе очень хорошая, появилась новая мотивация. "Дедовщины" в команде нет, наоборот, все помогают друг другу и поддерживают. Без Зеленского "Квартал" будет, но уже немного другой. И поверьте, он не потеряет своей остроты. Есть надежда, что с появлением новых актеров, мы привлечем и новую аудиторию в "Вечерний Квартал".

 
 
 
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Владимир Александрович ,вперёд!

Публикация от Владимир Мартынец (@martynets.v)

Что касается постановок номеров, то ими сейчас руководят Александр Пикалов и Евгений Кошевой. По словам актеров, паника прошла.

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"Конечно, немного непривычно и безумно не хватает в коллективе этого хриплого голоса. Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек, или вырвали часть какого-то органа… Но мы стараемся справляться. Благо, бригада авторов у нас сильная, и в коллективе, как и прежде, царит демократия. Несмотря на свою невероятную занятость, Владимир, как мне известно, видел уже нашу новую программу. Для него она, кстати, была сюрпризом. И мне кажется, он был приятно удивлен", - поделился Степан Казанин.

 
 
 
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Автори "Кварталу" з Президентом #зеленскийпрезидент #кварталмощьсила #квартал95 #kvartal95

Публикация от Студия "Квартал 95" (@kvartal95official)

Юрий Корявченков добавил: "Настроение у всех отличное, но, конечно, мы скучаем. Сейчас в "Вечерний Квартал" вдохнется новая жизнь, и надеюсь, те изменения, которые его ждут, пойдут только на пользу. Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все острополитические темы".

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Квартал-95, Владимир Зеленский, Вечерний Квартал.
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