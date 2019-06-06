"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского

Новости шоу бизнеса: Как признались актеры студии, дела у них идут неплохо.

Совсем скоро студия "Квартал 95" впервые даст концерт в обновленном составе. Конечно, фанатам коллектива будет тяжело смириться с мыслью, что больше они не услышат хриплый голос Владимира Зеленского, когда тот будет пародировать политиков. Однако интересно, будут ли шутить экс-коллеги теперь и над политикой новоизбранного президента?

Как бы там ни было, коллектив не расслабляется. Кроме того, в нем пополнение. К команде присоединился Владимир Мартынец - звезда "Лиги Смеха", капитан команды "Стадион "Диброва". "В коллектив меня позвал Владимир Александрович, пригласив на разговор в свой кабинет. Узнав, что я не поехал на фестиваль "Лиги смех" в Одессе, он предложил мне попробовать себя сначала в роли автора. Уже потом я вошел в основной актерский состав. Конечно, я был в шоке. Ведь с детства смотрю этот проект, и работать с такими легендами юмора нашей страны для меня большая честь. Сейчас атмосфера в коллективе очень хорошая, появилась новая мотивация. "Дедовщины" в команде нет, наоборот, все помогают друг другу и поддерживают. Без Зеленского "Квартал" будет, но уже немного другой. И поверьте, он не потеряет своей остроты. Есть надежда, что с появлением новых актеров, мы привлечем и новую аудиторию в "Вечерний Квартал".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Владимир Александрович ,вперёд! Публикация от Владимир Мартынец (@martynets.v) 22 Апр 2019 в 1:35 PDT

Что касается постановок номеров, то ими сейчас руководят Александр Пикалов и Евгений Кошевой. По словам актеров, паника прошла.

"Конечно, немного непривычно и безумно не хватает в коллективе этого хриплого голоса. Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек, или вырвали часть какого-то органа… Но мы стараемся справляться. Благо, бригада авторов у нас сильная, и в коллективе, как и прежде, царит демократия. Несмотря на свою невероятную занятость, Владимир, как мне известно, видел уже нашу новую программу. Для него она, кстати, была сюрпризом. И мне кажется, он был приятно удивлен", - поделился Степан Казанин.

Юрий Корявченков добавил: "Настроение у всех отличное, но, конечно, мы скучаем. Сейчас в "Вечерний Квартал" вдохнется новая жизнь, и надеюсь, те изменения, которые его ждут, пойдут только на пользу. Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все острополитические темы".