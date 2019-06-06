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Демократичный стиль: первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе

Демократичный стиль: первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе
16:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Елена Зеленская приобщается к общественной жизни.

На днях Елена Зеленская поделилась фотографией в трендовом бежевом костюме, который состоял из длинного пиджака и кюлотов. Однако ее классический образ разбавили белые кроссовки и футболка. После этого первая леди Украина засветила полностью элегантный образ, который выбрала для посещения госпиталя в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.

Эффектная Елена Зеленская: Стильные образы будущей первой леди Украины

В рамках официального визита Елена Зеленская появилась перед военными и персоналом больницы в изящной голубой блузе с полупрозрачными рукавами. Для контраста первая леди Украины надела классические черные брюки, а довершила образ бежевыми лакированными туфлями-лодочками.

 
 
 
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Сьогодні в рамках офіційного візиту відвідала військовий шпиталь ім. Королеви Астрід, де проходять реабілітацію українські військові - майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвєйчук. Наші хлопці-справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку і жагу до перемоги:) Дякуємо бельгійським фахівцям і особисто директору шпиталю полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу та ставлення до українських військових.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним, что Елена Зеленская опубликовала семейные фото в День защиты детей, который отмечался 1 июня. Новые снимки первая леди страны опубликовала на своей странице в Instagram.

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Брюссель, Официальный выход, Первая леди Украины, Стильный наряд, Елена Зеленская.
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