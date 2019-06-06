Демократичный стиль: первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе

Новости шоу бизнеса: Елена Зеленская приобщается к общественной жизни.

На днях Елена Зеленская поделилась фотографией в трендовом бежевом костюме, который состоял из длинного пиджака и кюлотов. Однако ее классический образ разбавили белые кроссовки и футболка. После этого первая леди Украина засветила полностью элегантный образ, который выбрала для посещения госпиталя в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.

В рамках официального визита Елена Зеленская появилась перед военными и персоналом больницы в изящной голубой блузе с полупрозрачными рукавами. Для контраста первая леди Украины надела классические черные брюки, а довершила образ бежевыми лакированными туфлями-лодочками.

Напомним, что Елена Зеленская опубликовала семейные фото в День защиты детей, который отмечался 1 июня. Новые снимки первая леди страны опубликовала на своей странице в Instagram.