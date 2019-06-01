День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей

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"В День защиты детей принято говорить о необходимости обеспечения прав ребенка и нарушать насущные вопросы детства.

Дорогие взрослые, давайте будем говорить об этом не только сегодня, но каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в нашей любви, заботы и поддержки. Давайте помнить, что дети - это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство. Ведь счастливые взрослые вырастают из счастливых детей.

А сегодня я хочу сказать "спасибо" своим детям! Это не я вас защищаю! Это вы нас с папой защищаете своей любовью .... Люблю вас! Спасибо за защиту", - написала в своем посте Елена Зеленская.

Напомним, что сегодня отмечается Международный день защите детей. День защиты детей – это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.