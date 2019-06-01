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День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей

День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей
21:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

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"В День защиты детей принято говорить о необходимости обеспечения прав ребенка и нарушать насущные вопросы детства.

Дорогие взрослые, давайте будем говорить об этом не только сегодня, но каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в нашей любви, заботы и поддержки. Давайте помнить, что дети - это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство. Ведь счастливые взрослые вырастают из счастливых детей.

А сегодня я хочу сказать "спасибо" своим детям! Это не я вас защищаю! Это вы нас с папой защищаете своей любовью .... Люблю вас! Спасибо за защиту", - написала в своем посте Елена Зеленская.

Украинские звезды поздравляют своих чад с Днем защиты детей

 
 
 
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В День Захисту Дітей прийнято говорити про необхідність забезпечення прав дитини та порушувати нагальні питання дитинства. Дорогі дорослі, давайте будемо говорити про це не лише сьогодні, а кожного дня, кожної миті пам’ятати, що діти потребують нашої любові, турботи та підтримки. Давайте пам’ятати, що діти - це наше майбутнє, наше продовження, наш завтрашній день, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство. Адже щасливі дорослі виростають з щасливих дітей. А сьогодні я хочу сказати «дякую» своїм дітям! Це не я вас захищаю! Це ви нас з татом захищаєте своєю любов‘ю.... Люблю вас! Дякую за захист

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним, что сегодня отмечается Международный день защите детей.  День защиты детей – это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

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Владимир Зеленский, семейная фотосессия, Елена Зеленская, День защиты детей 2019.
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