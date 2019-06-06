Скачать
Четверг, 06.06.2019
У Зеленского не обнародуют "Дорожную карту" по Минским переговорам
У Зеленского не обнародуют "Дорожную карту" по Минским переговорам
МИД назначил представителя на годовщине высадки в Нормандии
МИД назначил представителя на годовщине высадки в Нормандии
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского
"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского

Она такая красавица: Венсан Кассель на прогулке со своей крохотной малышкой

Она такая красавица: Венсан Кассель на прогулке со своей крохотной малышкой
19:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Совсем недавно Венсан Кассель в третий раз стал отцом и в сети появлялись первые фото его маленькой дочери.

В апреле 52-летний Венсан Кассель и 22-летняя Тина Кунаки стали родителями. Для актера это уже третий ребенок, а для Тины новорожденная дочка стала первенцем. Актер поделился этой новостью в своем Instagram, но публиковать фото дочери он не стал.

Однако для папарацци нет ничего невозможного. Недавно они подловили звезду на прогулке с маленькой Амазонией.

На фото был запечатлен Венсан Кассель, который пытался успокоить малышку.

Как ни странно, для Касселя быть отцом не в новинку, ведь от своего первого брака с Моникой Белуччи у него двое девочек: 14-летняя Дева и 9-летяя Леони.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @miarrencomet

После рождения ребенка у Меган Макрл появилась нездоровая мания

Последний раз Венсана и Тину видели в середине мая в Каннах. Это был первый выход Тины Кунаки после того, как она родила своего первого ребенка.

После известия о беременности, модель Тина Кунаки не скрывала своего округлого живота, публикуя достаточно пикантные фото, так что можно надеяться, что вскоре мы увидим долгожданные фото Амазони.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Венсан Кассель, Известные личности, Тина Кунаки, Стали родителями, Vincent Cassel.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
03 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
04 Отставка глав СБУ, МИД и Минобороны: Повестка дня Верховной Рады
05 Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
НБУ не будет менять учетную ставку
НБУ не будет менять учетную ставку
&quot;Меньше себя ненавижу&quot;: британский актер снялся для The Hollywood Reporter
"Меньше себя ненавижу": британский актер снялся для The Hollywood Reporter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь