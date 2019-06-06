Она такая красавица: Венсан Кассель на прогулке со своей крохотной малышкой

Новости шоу бизнеса: Совсем недавно Венсан Кассель в третий раз стал отцом и в сети появлялись первые фото его маленькой дочери.

В апреле 52-летний Венсан Кассель и 22-летняя Тина Кунаки стали родителями. Для актера это уже третий ребенок, а для Тины новорожденная дочка стала первенцем. Актер поделился этой новостью в своем Instagram, но публиковать фото дочери он не стал.

Однако для папарацци нет ничего невозможного. Недавно они подловили звезду на прогулке с маленькой Амазонией.

На фото был запечатлен Венсан Кассель, который пытался успокоить малышку.

Как ни странно, для Касселя быть отцом не в новинку, ведь от своего первого брака с Моникой Белуччи у него двое девочек: 14-летняя Дева и 9-летяя Леони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miarrencomet 6 Июн 2019 в 5:44 PDT

Последний раз Венсана и Тину видели в середине мая в Каннах. Это был первый выход Тины Кунаки после того, как она родила своего первого ребенка.

После известия о беременности, модель Тина Кунаки не скрывала своего округлого живота, публикуя достаточно пикантные фото, так что можно надеяться, что вскоре мы увидим долгожданные фото Амазони.