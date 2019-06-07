Скачать
Пятница, 07.06.2019
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
Зеленский вновь предложит Раде уволить Грицака, Луценко, Климкина и Полторака
Зеленский вновь попросит отставки глав СБУ, МИД, Минобороны и ГПУ
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день

Ирина Шейк съехала из дома, который делила с Брэдли Купером

Ирина Шейк съехала из дома, который делила с Брэдли Купером
09:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 33-летняя модель только сейчас съехала из особняка в Pacific Palisades.

Слухи о разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк не стихают. Только недавно инсайдеры рассказывали о том, что звезды несчастливы друг с другом, а теперь поделились новой информацией: актер и модель больше не живут вместе.

Примечательно, но в прошлом году анонимные источники утверждали, что Шейк и Купер живут в разных домах на одной улице, чтобы каждый из родителей мог быть рядом с малышкой Леей.

"Их отношения становились все холоднее, поэтому Ирина решила, что ей будет лучше переехать в свой дом. Кажется, их роману пришел конец", — рассказал источник.

Поклонники могут почувствовать растерянность от количества противоречивой информации от разных инсайдеров. Они утверждают, что между Купером и Леди Гагой тайный роман, но уже несколько месяцев коллег по фильму "Звезда родилась" не видят вместе.

Неожиданный факт: Ким Кардашян оказалась родственницей короля Шотландии

Таблоиды предполагают скорый разрыв, а вместо этого актер ведет Шейк на романтический ужин, после которого их застают папарацци. Как и в случае с предполагаемым романом Брэда Питта и Шарлиз Терон, остается лишь следить за развитием событий и ждать официальных подтверждений от самих звезд или их представителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Знаменитости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
02 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
04 В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
05 Великобритания ответила Путину на предложение "перевернуть страницу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Рецепт дня: творожный десерт с бисквитными вафлями
Рецепт дня: творожный десерт с бисквитными вафлями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь