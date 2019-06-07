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Пятница, 07.06.2019
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Украинский фитнес-тренер призналась, что у нее есть зависимость

Украинский фитнес-тренер призналась, что у нее есть зависимость
12:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Отмечается, что и у здоровых людей не без вредных привычек.

Анита Луценко рассказала про зависимость и избавление от нее.

Финтес-тренерка Анита Луценко в новом сезоне шоу Зважені та щасливі предстанет перед зрителями в роли ведущей проекта. К ней присоединятся звездный холостяк Иракли Макацария и звезда прошлого сезона шоу Марина Боржемская. Сейчас трио частенько появляется вместе на светских мероприятиях и участвует в фотосессиях, ведь именно в эти дни проходят съемки телешоу.

Так, вчера, 6 июня, Анита Луценко опубликовала новый снимок в своем Instagram, а в подписи к нему рассказала о своей зависимости. Оказалось, что фитнес-тренерка пьет слишком много кофе и намерена бороться с этой привычкой. 

 
 
 
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Сегодня я поспорила, что до 31 августа не выпью ни одного кофе мой внутренний наркоша очень обеспокоен обычно первых 3 дня все-таки сложные) Так, что увидите меня с кофе - пишите @tasya_sh и она выиграет) Я не против кофе, точнее я против капучино и латешки во время похудения, так как от этого напитка точно не худеешь) ⠀ От кофе есть и польза, когда он хороший и без ничего больше. Но у меня все-таки он вызвал зависимость, а я ж этого не люблю Поехали! ⠀ А что выдают вам ваши мыслишки от мысли отказаться от кофе ;) ? Это ооочень интересно) ⠀ Красивенное фото и стиль : @maisondemariemilan #лето_безкофе

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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"Сегодня я поспорила, что до 31 августа не выпью ни одного кофе. Мой внутренний наркоша очень обеспокоен. Обычно первых 3 дня все-таки сложные. Так, что увидите меня с кофе — пишите @tasya_sh и она выиграет. Я не против кофе, точнее я против капучино и латешки во время похудения, так как от этого напитка точно не худеешь. От кофе есть и польза, когда он хороший и без ничего больше. Но у меня все-таки он вызвал зависимость, а я ж этого не люблю. Поехали! А что выдают вам ваши мыслишки от мысли отказаться от кофе? Это очень интересно", — написала Анита.

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Фитнес, Знаменитости, Зависимость, Анита Луценко.
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