Скачать
Пятница, 07.06.2019
Суд в Гааге: В МИД прогнозируют решение по иску Украины против РФ до конца года
Суд в Гааге: В МИД прогнозируют решение по иску Украины против РФ до конца года
Украина просит суд в Гааге отклонить предварительные возражения РФ
Украина просит суд в Гааге отклонить предварительные возражения РФ
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии

Регина Тодоренко рассказала подробности о предстоящей свадьбе

Регина Тодоренко рассказала подробности о предстоящей свадьбе
15:05 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в России со своим мужем Владом Топаловым и воспитывающая общего сына Михаила, активно готовится к одному из самых важных дней в ее жизни – свадьбе.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая активно готовится к свадьбе с певцом Владом Топаловым, не хочет классическое торжество.

Об этом она рассказала в интервью журналу ОК!. Ее мечта - свадьба в стиле бохо.

"Я хочу, чтобы просто всем было весело. Не хочу чопорности, не хочу чинности, не хочу классики. Пусть все гости приходят расслабленными, в льняных рубашках, шортах и удобных сарафанах, пусть ходят босыми. Такая свадьба в стиле бохо! Чтобы все танцевали, пели, чтобы была громкая музыка. Как в фильмах Эмира Кустурицы. Под песни Горана Бреговича… Но Владик вряд ли такое выдержит", - рассказала Регина.

Телеведущая призналась, что о пышной свадьбе мечтала с детства, но после того, как в рамках шоу "Орел и Решка" объездила полмира, - захотела тихого праздника. Но возлюбленному удалось ее переубедить. 

Регина Тодоренко снова выходит замуж: где пройдет свадьба певицы и Влада Топалова

"Владислав Михайлович настоял на традиционном торжестве и был прав, потому что сейчас свадьба приобрела для меня особую ценность – это ведь возможность встретиться с друзьями, которых сто лет не видела, собраться за одним столом с родными и близкими. Мы с Владом специально ждали, чтобы Майкл чуть-чуть подрос. Чтобы не было такого, знаешь: все, прерываем свадьбу, у ребенка колики, или его срочно нужно покормить. Хочется, чтобы все прошло гладко, красиво. Но я знаю, что так не будет, кого я обманываю. В интернете гуляет ролик, как во время торжественной свадебной церемонии один из гостей случайно наступает на подол платья невесты, и та вместе с падре падает с трехметровой высоты в бассейн. Мне кажется, у нас непременно случится что-то подобное", - отметила Регина.

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко, которая сразу после свадьбы Насти Каменских и Алексея Потапенко заявила о том, что опять выходить замуж, часто делится на странице в Instagram подробностями личной жизни, работы и досуга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Подготовка к свадьбе, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
05 Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Азов&quot; готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
"Азов" готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
&quot;Отклик людей радует&quot;: создателей сериала &quot;Чернобыль&quot; приятно удивила реакция зрителей
"Отклик людей радует": создателей сериала "Чернобыль" приятно удивила реакция зрителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь