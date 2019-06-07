Регина Тодоренко рассказала подробности о предстоящей свадьбе

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в России со своим мужем Владом Топаловым и воспитывающая общего сына Михаила, активно готовится к одному из самых важных дней в ее жизни – свадьбе.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая активно готовится к свадьбе с певцом Владом Топаловым, не хочет классическое торжество.

Об этом она рассказала в интервью журналу ОК!. Ее мечта - свадьба в стиле бохо.

"Я хочу, чтобы просто всем было весело. Не хочу чопорности, не хочу чинности, не хочу классики. Пусть все гости приходят расслабленными, в льняных рубашках, шортах и удобных сарафанах, пусть ходят босыми. Такая свадьба в стиле бохо! Чтобы все танцевали, пели, чтобы была громкая музыка. Как в фильмах Эмира Кустурицы. Под песни Горана Бреговича… Но Владик вряд ли такое выдержит", - рассказала Регина.

Телеведущая призналась, что о пышной свадьбе мечтала с детства, но после того, как в рамках шоу "Орел и Решка" объездила полмира, - захотела тихого праздника. Но возлюбленному удалось ее переубедить.

"Владислав Михайлович настоял на традиционном торжестве и был прав, потому что сейчас свадьба приобрела для меня особую ценность – это ведь возможность встретиться с друзьями, которых сто лет не видела, собраться за одним столом с родными и близкими. Мы с Владом специально ждали, чтобы Майкл чуть-чуть подрос. Чтобы не было такого, знаешь: все, прерываем свадьбу, у ребенка колики, или его срочно нужно покормить. Хочется, чтобы все прошло гладко, красиво. Но я знаю, что так не будет, кого я обманываю. В интернете гуляет ролик, как во время торжественной свадебной церемонии один из гостей случайно наступает на подол платья невесты, и та вместе с падре падает с трехметровой высоты в бассейн. Мне кажется, у нас непременно случится что-то подобное", - отметила Регина.

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко, которая сразу после свадьбы Насти Каменских и Алексея Потапенко заявила о том, что опять выходить замуж, часто делится на странице в Instagram подробностями личной жизни, работы и досуга.