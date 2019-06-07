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Оконфузилась: Иванка Трамп в узком платье посетила морпехов

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Оконфузилась: Иванка Трамп в узком платье посетила морпехов
18:15 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: 37-летняя дочь и помощница президента США Дональда Трампа Иванка ездит с рабочими визитами по Европе.

Накануне вместе со своими братьями и сестрой "первая дочь США" посещала Лондон, а теперь отправилась на саммит по предпринимательству в нидерландскую Гаагу.

Для этой поездки Иванка Трамп выбрала белое платье с красными маками и длинными рукавами. Правда, стилист Иванки на размер ошибся - на многих фото видно, как платье чуть ли не трещит по швам, сильно натянувшись на фигуре матери троих детей.

Первым делом Иванка посетила американских морпехов, служащих при посольстве США в Гааге. Рисунок на платье был посвящен годовщине высадки в Нормандии 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны солдат США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии - символом этого дня, по-английски называющегося D-Day, считается мак.

Милый образ: Иванка Трамп посетила Музей-бункер Черчилля в Англии

Образ Иванка дополнила массивными серьгами и белыми туфлями на шпильках.

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Иванка Трамп, Ivanka Trump, Дочь Президента США, Узкое платье.
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