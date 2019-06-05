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Милый образ: Иванка Трамп посетила Музей-бункер Черчилля в Англии

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Милый образ: Иванка Трамп посетила Музей-бункер Черчилля в Англии
18:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Во вторник, 4 июня, дочь президента США с официальным визитом английский музей.

Для выхода 37-летняя Иванка Трамп надела total look из коллекции британского бренда Burberry. Так, дочь президента США примерила трендовую плиссированную юбку-миди, которую соединила с шелковой блузкой.

Образ выглядит эффектно из-за нового принта, напоминающего далматинца. Цена на такой комплект в соответствии с "прайсом" на официальном сайте бренда составляет 1700 фунтов стерлингов.

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Дополнили "аутфит" дочки Дональда Трампа белые туфли-лодочки на высоком каблуке с золотым носиком, большая белая сумка и серьги с жемчугом.

Напомним, что президентская чета Дональд и Мелания Трамп отправились в многодневную поездку в Великобританию. Однако не обошлось без конфузов.

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Великобритания, Президент США, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Стильный образ, Музей-бункер Черчилля.
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