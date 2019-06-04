Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон поразила воздушным образом

Новости шоу бизнеса: Встреча британских монархов и президента США Дональда Трампа войдет в историю.

На официальной странице королевской семьи в соцсети появилось фото, на котором изображена, изумительной красоты, герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон, которая последнее время все меньше попадается в объективы папарацци, поразила публику великолепным образом.

В понедельник, 3 июня, состоялся гала-прием, в котором принимали участия как все представители королевской семьи Великобритании, кроме жены принца Гарри - Меган Маркл, так и первые лица Америки, а именно президент США Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп, а также дети президента: дочери Иванка и Тиффани, сын Дональд, Эрик Трамп с беременной женой Ларой.

Все гости были в хорошем расположении духа. Для официального мероприятия Иванка Трамп выбрала голубое платье-рубашку, а ее сестра, Тиффани, которая заметно поправилась, была одета в вишневое платье с открытыми плечами.

Но больше всего произвела впечатление герцогиня Кембриджская.

Для встречи с американскими гостями она выбрала элегантное белоснежное платье от дизайнера Alexander McQueen. Головным убором Кейт Миддлтон выбрала одну из тиар королевы Елизаветы II, а именно тиара под названием "Узелки любви". Нежный образ герцогини дополняли бриллиантовые серьги с сапфирами и браслет из жемчугов.

Кроме этого, на платье Кейт Миддлтон была еще очень важная деталь, а именно Викторианский орден. Известно, что титул Дамы Большого креста королева Елизавета наградила Миддлтон на восьмую годовщину свадьбы с принцем Уильямом.