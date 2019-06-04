Скачать
Вторник, 04.06.2019
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Кернес анонсировал возвращение имени Жукова проспекту Григоренко
Кернес анонсировал возвращение имени Жукова проспекту Григоренко
Зинченко оценил молодежь сборной Украины
Зинченко оценил молодежь сборной Украины
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон поразила воздушным образом

Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон поразила воздушным образом
17:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Встреча британских монархов и президента США Дональда Трампа войдет в историю.

На официальной странице королевской семьи в соцсети появилось фото, на котором изображена, изумительной красоты, герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон, которая последнее время все меньше попадается в объективы папарацци, поразила публику великолепным образом.

В понедельник, 3 июня, состоялся гала-прием, в котором принимали участия как все представители королевской семьи Великобритании, кроме жены принца Гарри - Меган Маркл, так и первые лица Америки, а именно президент США Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп, а также дети президента: дочери Иванка и Тиффани, сын Дональд, Эрик Трамп с беременной женой Ларой.

Стало известно, как шла подготовка к официальной встрече Дональда Трампа с представителями королевских особ

Все гости были в хорошем расположении духа. Для официального мероприятия Иванка Трамп выбрала голубое платье-рубашку, а ее сестра, Тиффани, которая заметно поправилась, была одета в вишневое платье с открытыми плечами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

A spectacular State Banquet hosted by Her Majesty The Queen at Buckingham Palace

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Но больше всего произвела впечатление герцогиня Кембриджская.

Для встречи с американскими гостями она выбрала элегантное белоснежное платье от дизайнера Alexander McQueen. Головным убором Кейт Миддлтон выбрала одну из тиар королевы Елизаветы II, а именно тиара под названием "Узелки любви". Нежный образ герцогини дополняли бриллиантовые серьги с сапфирами и браслет из жемчугов.

Кроме этого, на платье Кейт Миддлтон была еще очень важная деталь, а именно Викторианский орден. Известно, что титул Дамы Большого креста королева Елизавета наградила Миддлтон на восьмую годовщину свадьбы с принцем Уильямом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, Президент США, Королевская семья, Дональд Трамп, Официальная встреча, Королева Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
03 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь