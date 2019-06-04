С трехдневным визитом в Лондон на встречу с королевской семьей прибыли дети президента США

Новости шоу бизнеса: Дочери Дональда Трампа пожаловала в Лондон на гала-ужин в Букингемском дворце.

Президентская чета США прибыла в Лондон с трехдневным визитом. В первый день пребывания в столице Великобритании семейство Трампов было приглашено на гала-ужин в Букингемском дворце. Что интересно, кроме Дональда и Мелании, на встречу с королевской семьей прибыли и дети президента США.

В понедельник вечером, 3 июня, в королевской резиденции прошел званый ужин по случаю визита президентской четы США. На мероприятии присутствовали Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские, принц Гарри, а также все старшие дети президента США: дочери Иванка и Тиффани, сын Дональд, Эрик Трамп с беременной женой Ларой.

Для выхода Иванка Трамп надела длинное голубое платье-рубашку, которое украшено растительной вышивкой сверху, из коллекции Carolina Herrera. Цена на платье – около 9 тысяч фунтов стерлингов (314 тысяч гривен).

Кроме того, поразила и младшая дочь Трампа Тиффани. 25-летняя девушка заметно набрала вес в течение последних нескольких месяцев. Для торжественного события с британской королевской семьей она примеряла вечернее платье вишневого цвета с открытыми плечами. Яркими деталями в образе стали белые длинные перчатки и многочисленные украшения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Magical night at Buckingham Palace with my best friend! Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 3 Июн 2019 в 4:36 PDT

Напомним, что первая встреча с королевой Великобритании и другими членами королевской семьи уже состоялась. Приглашенных первых лиц Америки встречали по всем канонам английского этикета. Событие не осталось незамеченным местными и зарубежными СМИ. На официальной странице королевской семьи в Instagram появились снимки того, как проходила грандиозная подготовка к торжественному банкету. Напомним, что более 160 гостей удостоились приглашения на историческую встречу двух ключевых представителей США и Великобритании.