С трехдневным визитом в Лондон на встречу с королевской семьей прибыли дети президента США

Президентская чета США прибыла в Лондон с трехдневным визитом. В первый день пребывания в столице Великобритании семейство Трампов было приглашено на гала-ужин в Букингемском дворце. Что интересно, кроме Дональда и Мелании, на встречу с королевской семьей прибыли и дети президента США.
В понедельник вечером, 3 июня, в королевской резиденции прошел званый ужин по случаю визита президентской четы США. На мероприятии присутствовали Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские, принц Гарри, а также все старшие дети президента США: дочери Иванка и Тиффани, сын Дональд, Эрик Трамп с беременной женой Ларой.
Для выхода Иванка Трамп надела длинное голубое платье-рубашку, которое украшено растительной вышивкой сверху, из коллекции Carolina Herrera. Цена на платье – около 9 тысяч фунтов стерлингов (314 тысяч гривен).
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A spectacular State Banquet hosted by Her Majesty The Queen at Buckingham Palace
Кроме того, поразила и младшая дочь Трампа Тиффани. 25-летняя девушка заметно набрала вес в течение последних нескольких месяцев. Для торжественного события с британской королевской семьей она примеряла вечернее платье вишневого цвета с открытыми плечами. Яркими деталями в образе стали белые длинные перчатки и многочисленные украшения.
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Напомним, что первая встреча с королевой Великобритании и другими членами королевской семьи уже состоялась. Приглашенных первых лиц Америки встречали по всем канонам английского этикета. Событие не осталось незамеченным местными и зарубежными СМИ. На официальной странице королевской семьи в Instagram появились снимки того, как проходила грандиозная подготовка к торжественному банкету. Напомним, что более 160 гостей удостоились приглашения на историческую встречу двух ключевых представителей США и Великобритании.