Скачать
Вторник, 04.06.2019
Украина в Гааге: РФ стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор
Украина в Гааге: РФ стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

С трехдневным визитом в Лондон на встречу с королевской семьей прибыли дети президента США

С трехдневным визитом в Лондон на встречу с королевской семьей прибыли дети президента США
15:38 Сегодня Телеграф По материалам: 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Дочери Дональда Трампа пожаловала в Лондон на гала-ужин в Букингемском дворце.

Президентская чета США прибыла в Лондон с трехдневным визитом. В первый день пребывания в столице Великобритании семейство Трампов было приглашено на гала-ужин в Букингемском дворце. Что интересно, кроме Дональда и Мелании, на встречу с королевской семьей прибыли и дети президента США.

В понедельник вечером, 3 июня, в королевской резиденции прошел званый ужин по случаю визита президентской четы США. На мероприятии присутствовали Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские, принц Гарри, а также все старшие дети президента США: дочери Иванка и Тиффани, сын Дональд, Эрик Трамп с беременной женой Ларой.

Для выхода Иванка Трамп надела длинное голубое платье-рубашку, которое украшено растительной вышивкой сверху, из коллекции Carolina Herrera. Цена на платье – около 9 тысяч фунтов стерлингов (314 тысяч гривен).

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

A spectacular State Banquet hosted by Her Majesty The Queen at Buckingham Palace

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Кроме того, поразила и младшая дочь Трампа Тиффани. 25-летняя девушка заметно набрала вес в течение последних нескольких месяцев. Для торжественного события с британской королевской семьей она примеряла вечернее платье вишневого цвета с открытыми плечами. Яркими деталями в образе стали белые длинные перчатки и многочисленные украшения.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Magical night at Buckingham Palace with my best friend!

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Как стюардесса: Мелания Трамп вызвала неоднозначную реакцию выбором наряда

Напомним, что первая встреча с королевой Великобритании и другими членами королевской семьи уже состоялась. Приглашенных первых лиц Америки встречали по всем канонам английского этикета. Событие не осталось незамеченным местными и зарубежными СМИ. На официальной странице королевской семьи в Instagram появились снимки того, как проходила грандиозная подготовка к торжественному банкету. Напомним, что более 160 гостей удостоились приглашения на историческую встречу двух ключевых представителей США и Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Лондон, Букингемский дворец, Трамп, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Мелания Трамп, Гала-ужин, Дочери Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
03 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II
Президент США мог нарушить протокол в Британии
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь