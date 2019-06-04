Скачать
Вторник, 04.06.2019
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
Украина представит позицию в Международном суде ООН по иску против РФ
Украина представит позицию в Международном суде ООН
Гусев раскритиковал натурализацию Мораеса
Гусев раскритиковал натурализацию Мораеса
Оля Цибульская показала своего 4-летнего сына
Оля Цибульская показала своего 4-летнего сына

Как стюардесса: Мелания Трамп вызвала неоднозначную реакцию выбором наряда

Смотрите фото (3)
Как стюардесса: Мелания Трамп вызвала неоднозначную реакцию выбором наряда
11:10 Сегодня Телеграф style.nv.ua

Новости шоу бизнеса: Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию был 3 июня. В поездке его сопровождала супруга Мелания Трамп.

Вчера президент США Дональд Трам со своей супругой Муланией Трамп, прибыли в столицу Великобритании - Лондон. Сразу же по прилету в Лондон чета Трампов отправилась в Букингемский дворец для официального приема и встречи с королевой. У вертолета их встретили принц Чарльз с супругой Камилой, герцогиней Корнуольской. После прилета в сети начали обсуждать образы первой леди.

Из самолета Мелания трамп вышла в стильном деловом темно-синем костюме Burberry стоимостью $822. Пользователи твиттер тут же сравнили этот наряд с унифомой стюардессы. Стилисты отметили, что первая леди не любит надевать пиджак, а предпочитает просто накидывать ее на плечи.  На ногах у Мелании были черные лаковые туфли Christian Louboutin.

А журналисты заметили, что пара при встрече в аэропорту держалась за руки, что редкое явление для супругов. Два года назад в Израиле Мелания на глазах у всех отказалась ответить Дональду Трампу на желание взять ее за руку. 

На официальный прием Мелания и герцогиня Корнуольской, выбрали белые наряды. 49-летняя Мелания Трамп подчернула стройную фигуру обтягивающим платьем Dolce & Gabbana сшитым на заказ и надела шляпу Herve Pierre.

Поклонники принцессы Дианы тут же приметили, что Мелания Трамп выбором наряда отдала дань уважения покойной принцессе, первой жене принца Чарльза.

Дональд и Мелания Трамп прибыли в Великобританию с трехдневным официальным визитом.

Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Напоминаем, что для появления перед американскими папарацци первая леди выбрала лаконичный наряд от отечественного бренда. Несколько дней подряд Мелания Трамп очаровывала поклонников появлениями перед публикой, для которых выбирала невероятно элегантные образы. Однако командировка подошла к концу и накануне, 28 мая, первая леди США вместе со своим мужем Дональдом Трампом вернулась в Вашингтон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Великобритания, Лондон, Президент США, Супруга, Принц Чарльз, Букингемский дворец, Визит, Дональд Трамп, Герцогиня Корнуольская, Первая Леди, Визит Президента, Мелания Трамп, Роскошные наряды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
03 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
04 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
05 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II
Президент США мог нарушить протокол в Британии
&quot;Не пыталась худеть&quot;: американская модель plus-size появилась на обложке известного глянца
"Не пыталась худеть": американская модель plus-size появилась на обложке известного глянца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь