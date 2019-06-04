Как стюардесса: Мелания Трамп вызвала неоднозначную реакцию выбором наряда

Новости шоу бизнеса: Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию был 3 июня. В поездке его сопровождала супруга Мелания Трамп.

Вчера президент США Дональд Трам со своей супругой Муланией Трамп, прибыли в столицу Великобритании - Лондон. Сразу же по прилету в Лондон чета Трампов отправилась в Букингемский дворец для официального приема и встречи с королевой. У вертолета их встретили принц Чарльз с супругой Камилой, герцогиней Корнуольской. После прилета в сети начали обсуждать образы первой леди.

Из самолета Мелания трамп вышла в стильном деловом темно-синем костюме Burberry стоимостью $822. Пользователи твиттер тут же сравнили этот наряд с унифомой стюардессы. Стилисты отметили, что первая леди не любит надевать пиджак, а предпочитает просто накидывать ее на плечи. На ногах у Мелании были черные лаковые туфли Christian Louboutin.

А журналисты заметили, что пара при встрече в аэропорту держалась за руки, что редкое явление для супругов. Два года назад в Израиле Мелания на глазах у всех отказалась ответить Дональду Трампу на желание взять ее за руку.

На официальный прием Мелания и герцогиня Корнуольской, выбрали белые наряды. 49-летняя Мелания Трамп подчернула стройную фигуру обтягивающим платьем Dolce & Gabbana сшитым на заказ и надела шляпу Herve Pierre.

Поклонники принцессы Дианы тут же приметили, что Мелания Трамп выбором наряда отдала дань уважения покойной принцессе, первой жене принца Чарльза.

Дональд и Мелания Трамп прибыли в Великобританию с трехдневным официальным визитом.

Напоминаем, что для появления перед американскими папарацци первая леди выбрала лаконичный наряд от отечественного бренда. Несколько дней подряд Мелания Трамп очаровывала поклонников появлениями перед публикой, для которых выбирала невероятно элегантные образы. Однако командировка подошла к концу и накануне, 28 мая, первая леди США вместе со своим мужем Дональдом Трампом вернулась в Вашингтон.