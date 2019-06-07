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Пятница, 07.06.2019
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Все ради Telegram: Павел Дуров сделал важное заявление
Все ради Telegram: Павел Дуров сделал важное заявление

Все ради Telegram: Павел Дуров сделал важное заявление

Все ради Telegram: Павел Дуров сделал важное заявление
18:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Основатель "ВКонтакте" и "Telegram" Павел Дуров решил отказаться от еды.

Павел Дуров решил перейти на необычную диету, которая, по его мнению, улучшит ясность его сознания.

Об этом рассказал сам Дуров на своем официальном Telegram-канале.

Программист поделился, что придерживается поста уже 6 дней и чувствует себя замечательно. Всего он планирует голодать месяц.

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"Поскольку нулевое потребление еды улучшает ясность мысли, я сделал многое в области продакт-менеджмента", -  заявил он.

Разработчик также поделился своими мыслями о посте.

"Пост - это отличный способ позволить своей пищеварительной системе очиститься и перезагрузиться, она также позволяет иммунной системе заняться другими вещами помимо постоянной очистки поступающей еды", - добавил он.

В конце основатель Telegram поразмышлял о том, что его голодание будет полезно в первую очередь для пользователей его мессенджера.

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"Очевидно, в результате я могу потерять некоторое количество мышечной массы, но я верю, что если у меня получиться придумать новые отличные идеи для Telegram во время поста, это будет выгодно для всех миллионов пользователей Telegram. А делать жизни наших пользователей более приятным было и остается моим приоритетом номер один", - подытожил Павел Дуров.

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Все по теме:

Питание, Голодание, Знаменитости, Программист, Пост, Павел Дуров, Telegram, Отказ от еды.
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