Все ради Telegram: Павел Дуров сделал важное заявление

Новости шоу бизнеса: Основатель "ВКонтакте" и "Telegram" Павел Дуров решил отказаться от еды.

Павел Дуров решил перейти на необычную диету, которая, по его мнению, улучшит ясность его сознания.

Об этом рассказал сам Дуров на своем официальном Telegram-канале.

Программист поделился, что придерживается поста уже 6 дней и чувствует себя замечательно. Всего он планирует голодать месяц.

"Поскольку нулевое потребление еды улучшает ясность мысли, я сделал многое в области продакт-менеджмента", - заявил он.

Разработчик также поделился своими мыслями о посте.

"Пост - это отличный способ позволить своей пищеварительной системе очиститься и перезагрузиться, она также позволяет иммунной системе заняться другими вещами помимо постоянной очистки поступающей еды", - добавил он.

В конце основатель Telegram поразмышлял о том, что его голодание будет полезно в первую очередь для пользователей его мессенджера.

"Очевидно, в результате я могу потерять некоторое количество мышечной массы, но я верю, что если у меня получиться придумать новые отличные идеи для Telegram во время поста, это будет выгодно для всех миллионов пользователей Telegram. А делать жизни наших пользователей более приятным было и остается моим приоритетом номер один", - подытожил Павел Дуров.