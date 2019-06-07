Слухи: Брэд Питт выдвинул ультиматум бывшей жене

Новости шоу бизнеса: Бывшая пара Брэда Питта и Анджелины Джоли все никак не может прийти к компромиссу.

Брэд Питт, который недавно официально расстался со своей супругой Анджелиной Джоли, нашел действенный способ заставить ее заполнить некоторые до сих пор не подписанные бумаги.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Актер поставил ультиматум бывшей жене: "подписать документы о разводе или выплатить ему денежную компенсацию".

Источник, близкий к Брэду, сказал: "Он был невероятно терпеливым в течение всего процесса развода, несмотря на то, что его неоднократно доводили до предела. Он устал от того, что Анджелина постоянно перемещает ворота и с каждым месяцем останавливает их развод - мучительно затягивает процесс, который, как он теперь чувствует, стал для Анджелины почти игрой."

"У Брэда никогда не было ультиматумов. Но он провел последние два с половиной года, занимаясь разрывом своего брака, и он просто хочет навсегда покончить с этим", - добавил инсайдер.