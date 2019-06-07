СМИ: 28-летняя племянница принцессы Дианы обручилась с 60-летним бизнесменом

Новости шоу бизнеса: Китти Спенсер привлекает все больше внимания к своей личной жизни.

Китти Спенсер активно развивает свою модельную карьеру и становится главной героиней престижного глянца. Однако больший интерес в СМИ вызывает ее личная жизнь: еще с 2018 года ей приписуют роман с 60-летним миллиардером Майклом Льюисом. Пара уже засветилась во время прогулки в Нью-Йорке, чем подтвердила все слухи.

Теперь же в западных СМИ говорят, что влюбленные готовятся к свадьбе. Все потому, что во время благотворительного бала Cash & Rocket Gala Китти Спенсер засветилась с обручальным кольцом на безымянном пальце. Драгоценность имела большой бриллиант, что может свидетельствовать о том, что миллиардер сделал предложение красавице. Однако пока официального подтверждения этому нет.

Стоит отметить, что на бал Китти Спенсер пришла без Майкла Льюиса. Она красовалась перед камерами в черном комбинезоне от популярного бренда Michael Kors. Стильное украшение в волосах завершило образ Китти Спенсер.

Майкл Льюис - британский бизнесмен и владелец английского бренда одежды и аксессуаров Whistles, состояние которого оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Впервые о романе Китти Спенсер и Майкла Льюиса заговорили летом 2018 года. Долгое время пара не осуществляла публичных выходов и отказывалась комментировать заявления инсайдеров. Теперь же - Майкл не скрывает свою молодую девушку и охотно проводит с ней время.