Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса: По мнению глянцевого журнала Vogue Меган Маркл является одной из самых влиятельной женщиной Великобритании.

Британский глянцевый журнал Vogue ежегодно публикует топ самых влиятельных женщин Великобритании. В этом году в этот список попала герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Рейтинг опубликовали сегодня, 7 июня, на сайте британского Vogue.

По версии глянцевого журнала, Меган Маркл - это современная принцесса. Представители журнала отмечают, что она "мягко модернизирует королевскую семью".

Жена принца Гарри стала единственной из королевской семьи, кто попал в этот рейтинг. Кейт Миддлтон в нем не оказалось.

Также в рейтинге самых влиятельных женщин Великобритании оказались супермодель и меценат Наоми Кемпбелл, легкоатлетка Дина Ашер-Смит, политик Лучиана Бергер, актриса Оливия Колман, дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, корреспондент BBC Эмили Мейтлис и другие выдающиеся женщины.