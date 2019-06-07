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Дом бывшей голливудской пары выставили на продажу (Видео)

Дом бывшей голливудской пары выставили на продажу (Видео)
22:24 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: www.pinterest.ru

Новости шоу бизнеса: Роскошный дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон выставили на продажу.

Недвижимость находится в Беверли-Хиллз - бывшие влюбленные приобрели этот особняк в 2000 году, как только поженились. Они прожили в нем пять лет.

В 2000 году знаменитости купили жилье за 15,5 миллионов долларов. Нынешний владелец продает его уже за 56 миллионов долларов. В этом доме пять спален, на кухне и в столовой - мраморные полы, по центру гостиной установлен уютный камин. На территории особняка есть бассейн, теннисный корт, а также домик для гостей.

К слову, Питт сейчас озадачен интересным вопросом. Актер потребовал у организации Super Happy Fun America, чтобы те не использовали его имя на рекламных плакатах и сайте. Дело в том, что эта компания организует "парады натуралов" в противовес ЛГБТ-шествию.

Слухи: Брэд Питт выдвинул ультиматум бывшей жене

Ранее Дженнифер Энистон рассказала о единственной личной встрече с Анджелиной Джоли. Актриса призналась, что партнерша по съемкам ее мужа выглядела очень милой и приветливой. Позже она почувствовала неладное и поняла, что Брэд Питт влюбился в коллегу.

Брэд Питт ушел от Дженнифер Энистон в 2005 году. За время брака у знаменитостей не появилось детей.

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Брэд Питт, Продажа, Дом, Дженнифер Энистон.
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