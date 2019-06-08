"Королева ботокса": Кайли Миноуг изменилась до неузнаваемости

Новости шоу бизнеса: На днях 51-летняя певица была замечена на вечеринке в Королевской академии художеств.

Миноуг блистала в футуристичном серебристом платье, однако поклонники обратили внимание не на роскошный наряд звезды, а на ее лицо.

Кайли Миноуг — редкий гость светских раутов. В последнее время о 51-летней певице практически ничего не слышно. Артистка посвящает все свое время работе и дает концерты в Великобритании, однако за пределы страны выезжать пока не торопится.

4 июня Кайли посетила прием в Королевской академии художеств, посвященный открытию летней выставки. Для выхода певица выбрала футуристическое серебристое платье Ralph & Russo, дополнив образ босоножками в тон.

Кайли веселилась, позировала фотографам, дирижировала оркестром и флиртовала с актером Люком Эвансом — в общем, погуляла от души.

Однако все внимание поклонников было приковано отнюдь не к роскошному наряду 51-летней артистки. Единственное, что принялись обсуждать фанаты певицы — это лицо Кайли, изменившееся до неузнаваемости.

"Королева ботокса", "Кайли переборщила", "Кажется, у Кайли Миноуг и Николь Кидман один пластический хирург", "Вчерашняя Кайли в платье из будущего", — иронизировала публика в комментариях к снимкам.

Похоже, 51-летняя артистка перестаралась, желая выглядеть юной. Из-за косметологических процедур черты ее лица исказились, а характерная мимика лишилась обаяния.