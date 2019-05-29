Кайли Миноуг показала свою детскую фотографию: посмотрите какой лапочкой она была

Новости шоу бизнеса: Звезды не перестают нас радовать архивными фото, на которых их почти не узнать.

Кайли Миноуг - одна из самых известных артисток нашего времени. 28 мая 2019 года ей исполнился 51 год, а она до сих пор похожа на миниатюрную фарфоровую куклу: такая же хрупкая и роскошная.

В честь праздника исполнительница поделилась в сети своим детским фото - портретом. В кадре маленькая Кайли мечтательно позирует фотографу.

"Спасибо большое за все ваши пожелания. Если бы только эта маленькая девочка знала, какое у нее будущее. Я очень благодарна моей семье, друзьям, всем, кто меня любит, и своей жизни", - прокомментировала публикацию Миноуг.

Фолловеры сразу же засыпали звезду приятными словами, мол, на снимке она прекрасна. И мы полностью согласны. Только посмотри на этого милого ангела!

Напомним, что 28 мая, звезде исполняется 51 год, поэтому предлагаем вашему вниманию подборку самых известных песен артистки.