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Кайли Миноуг показала свою детскую фотографию: посмотрите какой лапочкой она была

Кайли Миноуг показала свою детскую фотографию: посмотрите какой лапочкой она была
16:20 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости шоу бизнеса: Звезды не перестают нас радовать архивными фото, на которых их почти не узнать.

Кайли Миноуг - одна из самых известных артисток нашего времени. 28 мая 2019 года ей исполнился 51 год, а она до сих пор похожа на миниатюрную фарфоровую куклу: такая же хрупкая и роскошная.

В честь праздника исполнительница поделилась в сети своим детским фото - портретом. В кадре маленькая Кайли мечтательно позирует фотографу.

"Спасибо большое за все ваши пожелания. Если бы только эта маленькая девочка знала, какое у нее будущее. Я очень благодарна моей семье, друзьям, всем, кто меня любит, и своей жизни", - прокомментировала публикацию Миноуг.

 
 
 
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Thank you SO MUCH for all of your birthday wishes. If only this little girl knew what the future held for her! I’m so grateful to my family, friends, all you #lovers and the in my life.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Фолловеры сразу же засыпали звезду приятными словами, мол, на снимке она прекрасна. И мы полностью согласны. Только посмотри на этого милого ангела!

Напомним, что 28 мая, звезде исполняется 51 год, поэтому предлагаем вашему вниманию подборку самых известных песен артистки.

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