Кайли Миноуг - 51: самые известные композиции певицы

Новости культуры: Сегодня, 28 мая, звезде исполняется 51 год. Предлагаем вашему вниманию подборку самых известных песен артистки.

Свой день рождения Кайли Миноуг привыкла отмечать скромно в кругу самых близких друзей и родственников. Так, в прошлом году на юбилей певица выбрала скромное платье и ресторан в Лондоне.

Топ-5 самых известных песен певицы:

Клип на песню "Golden" вышел на юбилей певицы. Он символически вошел в список, в котором собраны лучшие работы Кайли Миноуг.

Среди многочисленных работ певицы Кайли Миноуг песня "Can not Get You Out Of My Head" занимает видное место. Трек вошел в 8 студийный альбом звезды и разошелся тиражом в 4 миллиона. В течение месяца песня звучала на всех радиостанциях и занимала первую строчку в мировых рейтингах.

В пятерку лучших песен талантливой Кайли Миноуг невозможно не включить трек под названием "In Your Eyes", ведь именно с этой песней часто ассоциируется имя артистки. К написанию известной песни присоединилась и сама певица.

Одна из самых мотивирующих песен в творчестве Кайли Миноуг – "Get Outta My Way". Горячий трек настолько понравился поклонникам певицы, что видео получило более 19 миллионов просмотров на YouTube.

Кайли Миноуг в основном предстает перед сторонниками в элегантных нарядах, однако в ее творчестве также есть место и для обаяния. Так, звезда потрясла всех выпуском клипа на песню "All the Lovers", что в переводе означает "Все – любовники". На такую пикантную тему режиссер Джозеф Кан снял соответствующее видео, которое соединило сексуальность, веселье, любовь и страсть.