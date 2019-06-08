"Работай тяжело или иди домой": Лилия Подкопаева показала тренировку в зале

Новости шоу бизнеса: Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая беременна вторым ребенком, продолжает активно заниматься спортом и мотивировать своих подписчиков.

Свои занятия в спортзале Подкопаева опубликовала на странице в Instagram-Stories.

Лилия показала на коротких роликах, как поддерживает фигуру в форме даже во время беременности! На видео спортсменка занималась спортом сперва на коврике для фитнеса, а затем перешла на тренировку TRX.

Для тренировок будущая мама надела серые леггинсы и обтягивающую майку, подчеркнув округлый живот. "Работай тяжело или иди домой", – говорится в подписи.

Напомним, что радостную новость спортсменка сообщила в интервью известной журналистке Катерине Осадчей на церемонии престижной украинской премии "Человек года".