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"Работай тяжело или иди домой": Лилия Подкопаева показала тренировку в зале

"Работай тяжело или иди домой": Лилия Подкопаева показала тренировку в зале
13:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая беременна вторым ребенком, продолжает активно заниматься спортом и мотивировать своих подписчиков.

Свои занятия в спортзале Подкопаева опубликовала на странице в Instagram-Stories.

Лилия показала на коротких роликах, как поддерживает фигуру в форме даже во время беременности! На видео спортсменка занималась спортом сперва на коврике для фитнеса, а затем перешла на тренировку TRX.

Для тренировок будущая мама надела серые леггинсы и обтягивающую майку, подчеркнув округлый живот. "Работай тяжело или иди домой", – говорится в подписи.

 Лилия Подкопаева показала, как она поменялась во время беременности

Напомним, что радостную новость спортсменка сообщила в интервью известной журналистке Катерине Осадчей  на церемонии престижной украинской премии "Человек года". 

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Все по теме:

Беременность, Тренировка, Лилия Подкопаева, Спортсменка.
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