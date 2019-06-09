Нечто очень интересное: Винни Харлоу заинтриговала фанов новой фотосессией

Новости шоу бизнеса: Канадская модель Винни Харлоу после получения звания "ангела" бренда Victoria's Secret стала еще популярнее, чем была до этого.

Ее необычная внешность, красота и умение удачно показать себя перед объективами фотокамер прекрасно отражается на ее карьере, за что ее часто приглашают для различных фотосъемок, порой даже очень откровенных.

24-летняя звезда модельных подиумов и соцсетей опубликовала пару новых фотографий, на которых позирует лишь в одних черных трусиках и золотистых украшениях. Ее голову покрывал парик белокурых коротких волос, что выглядело довольно оригинально по сравнению с цветом ее кожи, а глаза визажисты подвели темными тенями. Свою грудь модель соблазнительно прикрыла руками, как это часто делают всемирно известные модели, а сама девушка аккуратно присела на стул, выгодно продемонстрировав все свои выгодные стороны.

В своей заметке к фотографиям Винни заинтриговала, что готовит для фанатов "нечто очень интересное", но пока все держит в секрете, чтобы впоследствии сразить всех настоящей неожиданностью. "Ну, привет, лето. Не могу дождаться, чтобы показать, над чем я работаю", – говорится в посте в Instagram.

Стоит добавить, что Харлоу уже не впервые показывает для фанатов свои прелести в Instagram. Ранее звезда также готовилась к пикантным съемкам и в перерывах между работой фиксировала соблазнительные моменты без белья.