Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
В партии Вакарчука поделились, как отбирали людей в избирательный список
В партии Вакарчука поделились, как отбирали людей в избирательный список
В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
У Порошенко назвали основные причины поражения на выборах
Головкин - Роллс: полный бой (Видео)
Головкин - Роллс: полный бой (Видео)
Приметы и обряды на 9 июня - Федорин день
Приметы и обряды на 9 июня - Федорин день

Нечто очень интересное: Винни Харлоу заинтриговала фанов новой фотосессией

Нечто очень интересное: Винни Харлоу заинтриговала фанов новой фотосессией
09:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Канадская модель Винни Харлоу после получения звания "ангела" бренда Victoria's Secret стала еще популярнее, чем была до этого.

Ее необычная внешность, красота и умение удачно показать себя перед объективами фотокамер прекрасно отражается на ее карьере, за что ее часто приглашают для различных фотосъемок, порой даже очень откровенных.

24-летняя звезда модельных подиумов и соцсетей опубликовала пару новых фотографий, на которых позирует лишь в одних черных трусиках и золотистых украшениях. Ее голову покрывал парик белокурых коротких волос, что выглядело довольно оригинально по сравнению с цветом ее кожи, а глаза визажисты подвели темными тенями. Свою грудь модель соблазнительно прикрыла руками, как это часто делают всемирно известные модели, а сама девушка аккуратно присела на стул, выгодно продемонстрировав все свои выгодные стороны.

В своей заметке к фотографиям Винни заинтриговала, что готовит для фанатов "нечто очень интересное", но пока все держит в секрете, чтобы впоследствии сразить всех настоящей неожиданностью. "Ну, привет, лето. Не могу дождаться, чтобы показать, над чем я работаю", – говорится в посте в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Well hi there summer #bts can’t wait for you guys to see what I’m working on

Публикация от Jamaican Canadian (@winnieharlow)

"Сбывшаяся мечта": Винни Харлоу в эффектном наряде на красной дорожке в Каннах

Стоит добавить, что Харлоу уже не впервые показывает для фанатов свои прелести в Instagram. Ранее звезда также готовилась к пикантным съемкам и в перерывах между работой фиксировала соблазнительные моменты без белья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Instagram, Снимки, Victoria's Secret, Ангел Victoria's Secret, Винни Харлоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
02 Депутат БПП присоединился к команде Смешко
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
05 Украинский футбольный тренер умер прямо на футбольном поле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Херсоне сотрудник полиции сбил двух пешеходов
В Херсоне сотрудник полиции сбил двух пешеходов
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Под Киевом ребенок выпал из окна
Под Киевом ребенок выпал из окна
Рецепт дня: сытный завтрак за 15 минут
Рецепт дня: сытный завтрак за 15 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь