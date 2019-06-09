Ксения Собчак подтвердила развод с мужем

Новости шоу бизнеса: Российская телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально развелись.

Слухи о расставании звездной пары ходили уже давно. 8 марта 2018 года Максим Виторган в одном из интервью рассказал, что с Собчак они давно не живут вместе.

Поводом к семейным разногласиям стала ревность актера. Дело в том, что в последние годы брака Ксению Собчак часто видели с российским театральным режиссером и поэтом Константином Богомоловым. Ситуация активно обсуждалась в прессе, и Виторган не выдержал такого давления со стороны СМИ. Действительно ли у Собчак с Богомоловым были романтические отношения или нет, но 21 января 2019 года между ревнивым мужем и подозреваемым "любовником" завязалась драка.

Собчак прокомментировала событие в одном из российских телеканалов: "Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет".

Напомним, что у пары есть совместный ребенок - сын Платон. Ксения Собчак сообщила, что постарается ради сына сохранить хорошие отношения с бывшем мужем. Мальчику оставят двойную фамилию - Виторган-Собчак.

Но какой бы счастливый конец этой истории ни был, все же между Собчак и Виторганом случаются совместные, мелкие колкости в сторону друг друга. Сразу после потасовки Виторгана и Богомолова, в одном из сообщений в Instagram российская телеведущая написала: "добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках – всегда проявление зла". На что ответил Виторган: "Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное – повторять: "Я не специально!" И можно воротить что угодно, в принципе. Для нас – людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!"